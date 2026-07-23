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César Gonzalo avanza un fin de semana con insólitas temperaturas: "La ola de calor se despide hoy con avisos rojos"

AEMET activa el aviso rojo en Valencia, Alicante y Murcia donde podrán llegar a rebasar los 44 ºC. El calor se intensifica en el este. En cambio en el resto apenas cambian las temperaturas. Las tormentas un día más surgirán en el este, podrán ser fuertes y dejar viento intenso en el sureste de la península. El sol y la calima seguirán en el resto del país.

César Gonzalo

La ola de calor se despide hoy con avisos rojos | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Vamos a vivir algo insólito en este verano. Las próximas jornadas nos van a dejar temperaturas que van a quedar por debajo de lo habitual para julio. Algo que no ha ocurrido en lo que llevamos de verano. Lo que significa que, de la ola de calor, vamos a pasar a temperaturas mucho más frescas. Con valores de sólo 25ºC en la mitad norte, 30º en el centro y menos de 35º en el sur. Paciencia que aún nos queda el último día de esta ola.

Peligro extremo

Jueves de ascenso notable de las temperaturas en el Mediterráneo, que obliga a activar los avisos de nivel rojo. Peligro extremo en Valencia y Alicante donde podrán superar los 42ºC, incluso rebasar los 44º en la Región de Murcia. El nivel naranja se mantiene en el interior de Cataluña, Aragón, resto de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Por máximas de más de 40º. El calor también repunta en el sur de Canarias, con aviso de nivel amarillo activo en el sur de Gran Canaria. En el resto los termómetros apenas van a variar en este último día de ola de calor.

Tormentas de viento

Una vez más durante la tarde las tormentas irán surgiendo en el este de la península. Podrán ser fuertes en el sureste con avisos activos en la Región de Murcia, Almería, que ascienden a naranja en Alicante. Es estas regiones podrán venir acompañadas de fuerte viento y granizadas. Más débiles también se esperan en Pirineos, sierras de Aragón, de la Comunidad Valenciana y del este de Castilla-La Mancha. La calima sigue volverá a recorrer los cielos del este. Mientras tanto en el norte de Canarias las nubes de tipo bajo seguirán acumuladas por el viento alisio. En el resto repetirán los cielos despejados. Además, el viento volverá a cobrar fuerza por la tarde en el interior. Combinación de elementos que extiende el riesgo extremo por incendios forestales a toda la península.

10º menos

Dos fuertes bajadas de temperaturas durante el viernes y sábado, nos dejarán una rebaja muy considerable del calor. Restaremos hasta 10 ºC en casi todo el territorio salvo en el sureste. Ambiente mucho más fresco, por la llegada de una masa de origen polar, que provocará el aumento de la inestabilidad. Con tormentas se extenderán por la mitad norte del país. En un fin de semana insólito, de menos calor del habitual. Alivio que no durará mucho.

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