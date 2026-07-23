Prohibido el baño en las playas de Alicante ante la previsión de tormentas intensas, fuertes rachas de viento y posible granizo

La provincia de Alicante está viviendo una jornada muy complicada en cuanto a lo meteorológico. La AEMET ha activado el aviso rojo por calor. El termómetro llega a los 42 grados, pero la sensación térmica por la alta humedad puede llegar a los 50.

A ese aviso hay que añadirle otro naranja por tormentas y riesgo de reventón térmico. Las rachas de viento pueden llegar a los 160 km/h. Hay además otro aviso más por fenómenos costeros, aviso amarillo en todo el litoral alicantino de 17:00 a 21:00 por vientos de 50 a 60 km/h.

Con esta situación tan adversa, muchos ayuntamientos han suspendido actividades al aire libre. El de Alicante ha cerrado lugares emblemáticos como el Castillo de Santa Bárbara y ha prohibido el baño en las playas desde las 17:00. Habrá bandera roja en todos los arenales del término municipal. A través de la megafonía que hay en las playas se está informando a los bañistas de esta situación.

Los parques y zonas de arbolado como la Explanada también permanecerán cerrados.

¿Por qué se prohíbe el baño en las playas?

Varios municipios de la provincia de Alicante han decidido cerrar sus playas al baño ante la previsión de tormentas intensas, fuertes rachas de viento y posible granizo. La medida implica el izado de la bandera roja en playas de Alicante, Orihuela y Guardamar del Segura.

En otros municipios turísticos, como Benidorm o Finestrat, las autoridades valoran aplicar la misma restricción en función de cómo evolucione la situación meteorológica durante la tarde, según han informado fuentes municipales.

Además del cierre al baño, el Ayuntamiento de Alicante ha pedido a los usuarios que retiren sombrillas y otros elementos que puedan ser desplazados por el viento. Por su parte, el Consistorio de Guardamar del Segura ha advertido del riesgo de reventones cálidos, un fenómeno que puede provocar rachas de viento muy intensas y episodios de granizo.

Estas medidas coinciden con la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del aviso rojo por calor extremo en el litoral sur de Alicante y el litoral sur de Valencia, donde se esperan temperaturas de hasta 42 grados. A ello se suma un aviso naranja por tormentas con viento muy fuerte y probable granizo en el litoral alicantino, mientras que el interior de la provincia permanece en aviso amarillo por estos mismos fenómenos.

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