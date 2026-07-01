El calor extremo deja casi 900 muertes en junio: la Aemet habla de un episodio "extraordinario"

El final del mes de junio ha estado marcado por un calor extremo. Concretamente los días 22 y 23 fueron los más calurosos registrados desde 1950. De hecho, la Aemet, ha calificado el calor como "extraordinario", por su intensidad, duración y extensión geográfica.

Un importante impacto en la salud

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), afirma que hay casi 900 casos de mortalidad debido a las altas temperaturas de junio, destacando que más de 600 de esas muertes ocurrieron durante la semana de la ola de calor.

El sistema ha estimado este martes 862 muertes, lo que convierte al mes en el segundo junio con más fallecimientos por calor desde 2015, cuando empezaron los registros.

Temperaturas extremas y olas de calor cada vez más frecuentes

Hasta el 24 de junio se han superado en tres ocasiones el umbral de los 40ºC, los días 21,23 y 24. Cada vez hay más olas de calor. Entre 1975 y el año 2000, hubo 129 días en las olas de calor, mientras que desde 2001 hasta 2025 hubo 329, más del doble.

Según la Aemet, cada vez serán más frecuentes, con más días de ola de calor cada año, con más provincias afectadas y con más intensidad. Este año ya llevamos una ola de calor, que ha sido la primera del verano y casi todos los días han sido los más calurosos de la serie histórica de temperaturas medias diarias en España hasta la fecha.

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