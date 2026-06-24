El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, advierte: "Esta ola de calor no se irá y seguirá en los próximos años"

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET advierte sobre la ola de calor que actualmente tiene a casi toda España con números cercanos a los 40º grados: "Hoy no ha sido el día más caluroso de la historia, pero sí el día más cálido en junio desde que tenemos registros".

Se están observando "temperaturas elevadísimas" llegando a superar los "43 grados". "No son valores normales en España", son "temperaturas insólitas" que tendremos durante todo el verano, "no solo en junio", señala del Campo.

Las temperaturas empiezan a bajar

A la pregunta de Manu Sánchez en las Noticias de la Mañana sobre si se va a terminar esta ola de calor, el portavoz de la AEMET, recalca que este jueves empiezan a bajar las temperaturas. "Bajarán entre 5-10 grados", mañana se podrá hablar de temperaturas más bajas pero en partes como "el cantábrico o las Islas Baleares, tendrán que esperar un poco más".

"Seguirá el calor, pero no como un horno", señalaba Manu Sánchez entre risas. Rubén del Campo confirma que vamos a tener unas temperaturas veraniegas con calor moderado y temperaturas normales propias del fin de junio.

El portavoz de la AEMET concluye que "el mejor horario para hacer deporte es el de la madrugada" y advierte que estas olas de calor, "están aquí y no se irán en los próximos años".

En general en el litoral mediterráneo no se notará mucho cambio pero en el resto de España sí apreciaremos un viento que ya no será tan cálido, un ambiente de verano pero no de ola de calor.

Una ola de calor que comenzó el lunes

La ola de calor comenzó el lunes con un ascenso de las temperaturas en el tercio oriental peninsular, Baleares y el Cantábrico oriental. Se superan los 35 grados de temperatura en buena parte del país y en algunos puntos incluso los 40. Hasta los 42 grados han llegado en el valle del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La situación cambiará el jueves, con bajada generalizada de los valores, aunque en algunos puntos seguirán siendo elevados. Sí bajarán de forma notable en el centro y noroeste y de forma "extraordinaria" en el Cantábrico. Además, es probable que la tendencia descendente en las temperaturas continúe durante el viernes en el tercio norte, añade la Aemet.

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