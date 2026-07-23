Mercedes Martín avisa de "noches tórridas y temperaturas al límite de los récords en el sureste"

El sureste peninsular registra este jueves la jornada más adversa del actual episodio de calor. La intensificación de los vientos del oeste puede disparar todavía más las temperaturas en la vertiente mediterránea, especialmente en los valles y depresiones del interior de Alicante, Valencia, Murcia y Albacete.

Según las predicciones municipales de AEMET, los termómetros podrían alcanzar 46°C en Orihuela, en Alicante; 43°C en Xàtiva y 44°C en Ontinyent, en Valencia; y 44°C en Murcia, Alcantarilla y Cieza. En la provincia de Albacete se esperan 42°C en Hellín, 41°C en Tobarra y 40°C en Yeste, donde se encuentra la estación meteorológica del embalse de Fuensanta.

Una masa de aire cálido, seco y cargado de polvo

El episodio comenzó oficialmente el martes 21 de julio y alcanza su punto álgido entre el este jueves y mañana a pesar de la bajada de temperaturas previstas. AEMET atribuye la situación a un patrón de bloqueo atmosférico formado por una DANA estacionaria al noroeste de la península ibérica y por la presencia de altas presiones en niveles medios sobre el norte de África.

Esta configuración ha favorecido la llegada de una masa de aire muy cálido, seco y con polvo en suspensión. La fuerte insolación propia de julio y el descenso del aire desde capas superiores de la atmósfera, un fenómeno denominado subsidencia, han contribuido a elevar aún más las temperaturas.

Hoy, la jornada más extrema

La escalada térmica comenzó antes incluso del inicio de la ola de calor. Durante el lunes y el martes ya se superaron ampliamente los 40ºC en numerosos puntos del sureste y de la mitad sur peninsular.

El miércoles, las temperaturas se mantuvieron especialmente elevadas en el este de Castilla-La Mancha, el valle del Guadalquivir, la cuenca del Genil, el valle del Ebro y el interior de Mallorca. Sin embargo, el predominio temporal de las brisas moderó las máximas en algunos sectores mediterráneos y en la vega del Segura.

La situación cambia este jueves. La intensificación de los vientos del oeste favorece un fuerte calentamiento en la vertiente mediterránea. El aire atraviesa las zonas montañosas, desciende hacia el litoral y los valles del sureste y llega más seco y recalentado.

AEMET mantiene avisos rojos por temperaturas extremas en la vega del Segura, donde se esperan hasta 44ºC, y en las comarcas albaceteñas de Hellín y Almansa, con máximas previstas de hasta 42ºC. También está activo el nivel rojo en el litoral sur de Alicante, especialmente en las zonas interiores.

Con una máxima prevista de 46ºC, Orihuela podría superar su récord histórico de 45,7ºC, registrado en julio de 1994. Otras localidades del sureste también se acercarán a sus máximas absolutas, aunque previsiblemente permanecerán por debajo de ellas.

El calor continuará durante la noche

El descenso de las temperaturas después de la puesta de sol será lento y limitado. Las mínimas permanecerán por encima de los 20 ºC en amplias zonas y podrían no bajar de los 25 ºC en algunos municipios del litoral mediterráneo, la vega del Segura y otras áreas urbanas del sureste.

Estas noches tropicales, y localmente tórridas, dificultarán el descanso e impedirán que el organismo se recupere del calor acumulado durante el día. El riesgo será mayor para las personas de edad avanzada, los niños pequeños, quienes trabajan al aire libre y quienes padecen enfermedades cardiovasculares, respiratorias o crónicas.

Tabla de temperaturas mínimas | Antena 3 Noticias

Calima, tormentas secas e incendios

El calor extremo estará acompañado de polvo en suspensión, que puede reducir la visibilidad y empeorar la calidad del aire. Las personas con asma u otras enfermedades respiratorias deberán extremar las precauciones.

Durante la tarde también pueden formarse tormentas en zonas del este y del sureste peninsular. En muchos casos dejarán poca precipitación, pero podrán ir acompañadas de aparato eléctrico, granizo y rachas de viento muy fuertes.

Estas tormentas suponen un peligro añadido: los rayos pueden originar nuevos focos y las fuertes rachas de viento pueden favorecer una rápida propagación de las llamas. Después de varios días de calor intenso y baja humedad, el riesgo de incendio forestal alcanza niveles extremos.

Mapa de riesgo de incendios | Antena 3 Noticias

El descenso comenzará el viernes, pero será desigual

El escenario más probable contempla la llegada de una masa de aire más fresco por el noroeste peninsular a partir del viernes 24. Esta entrada iniciará un descenso de las temperaturas que se extenderá progresivamente durante el fin de semana.

El alivio no llegará al mismo tiempo a todas las regiones. El viernes, las temperaturas todavía serán muy elevadas en el cuadrante suroriental, el medio y alto Guadalquivir, el valle del Ebro y las depresiones del nordeste.

En las áreas interiores del sureste, el predominio de los vientos terrales podría mantener el calor en niveles peligrosos durante buena parte de la jornada.

Mapa de avisos por calor | Antena 3 Noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.