La mejor foto

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de noviembre

Atardeceres, nubes, arcoíris... los espectadores de El Tiempo de Antena 3 Noticias han vuelto a demostrar su ojo único para capturar las mejores instantáneas.

Belén Montero
Publicado:

Abrimos una nueva edición del concurso para elegir la mejor fotografía del mes. Durante noviembre, el otoño ha mostrado todo su esplendor: bosques vestidos de tonos ocres, amaneceres con niebla, lluvias y paisajes que anticipan la llegada del frío invernal.

Y un mes más, los espectadores de 'El Tiempo' han compartido su visión del clima a través de sus cámaras. Este mes, las instantáneas seleccionadas reflejan la belleza de la transición estacional, con luces suaves, hojas caídas y cielos cambiantes que caracterizan esta época del año.

Quienes deseen participar pueden hacerlo accediendo a la sección 'Tus Imágenes' en la web de Antena 3 Noticias, donde tienen la posibilidad de subir sus fotografías. Las instantáneas seleccionadas aparecen por comunidad autónoma en una galería específica. A partir de ahí, se abre la votación para que los usuarios puedan elegir la fotografía que mejor represente el clima de noviembre en España.

Estas iniciativas no solo premian la creatividad y la sensibilidad de quienes observan el tiempo, sino que también recogen una mirada colectiva sobre los fenómenos meteorológicos que marcan cada mes y definen nuestros paisajes.

A pocos días de conocer la imagen ganadora, animamos a todos los aficionados a participar en la votación y a seguir compartiendo sus imágenes, que mes tras mes nos permiten descubrir cómo el clima moldea la belleza de cada rincón del país.

¿Cómo votar por la mejor foto del tiempo del mes de noviembre?

Antena 3 Noticias, a través de su espacio 'El Tiempo', abre mensualmente una votación pública para escoger la mejor imagen del mes. Si quieres sumarte a esta edición de noviembre, sigue estos pasos:

- Explora la galería.

- Selecciona tu preferida. Observa cada imagen atendiendo a su composición, luz y la manera en que representa el fenómeno meteorológico.

- Vota con un clic sobre tu foto favorita.

Muy pronto desvelaremos la imagen ganadora de este mes. ¡Tu voto puede marcar la diferencia!

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de noviembre

