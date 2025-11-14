Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tormenta solar

Las imágenes que deja la tormenta solar en España: auroras boreales en Extremadura o Cataluña

Extremadura y Cataluña han registrado auroras boreales en algunos puntos por una intensa tormenta solar.

Neila Gallego
Publicado:

El cielo de la Península se llenó de auroras boreales en Extremadura o en algunos puntos de Cataluña. Se deben a una intensa tormenta solar, un fenómeno que depende directamente de la actividad del Sol. Su intensidad se mantiene en niveles "severos" y no tiene consecuencias graves aunque sí puede provocar interferencias puntuales en los sistemas de navegación por satélite.

Se trata de la tormenta caníbal. Siempre ha estado ahí, desde hace más de 4.000 millones de años y de vez en cuando nos recuerda su fuerza y poder sobre la Tierra. Cada 11 años el Sol completa su ciclo, que pasa por máximos y mínimos de actividad y esta tormenta solar indica que estamos cerca de ese máximo.

Esto da lugar a lo que se conoce como una serie de erupciones en el Sol. "Son grandes inyecciones de materia que hay en nuestra estrella", explican. Son similares a las de un volcán en La Tierra.

"Hay una región activa que está virulenta" que provoca explosiones que lanzan al espacio enormes cantidades de material solar y que impactan sobre el planeta. "Debido al embate el campo magnético de la Tierra se ha quedado como vibrando. Eso puede producir diferentes fenómenos", indican los expertos.

Ese choque con el campo magnético de la Tierra es lo que provoca las auroras boreales. Son fenómenos naturales de luces de colores en el cielo causadas por la colisión de partículas cargadas del Sol con gases de la atmósfera terrestre, donde el campo magnético las guía, excitando átomos de oxígeno y nitrógeno que liberan luz de tonos verdes, rosas, rojos y azules. Se manifiestan como cortinas, arcos o patrones ondulantes de luz.

Los expertos insisten en que no supone un riesgo para la salud. Aunque sí puede afectar, por ejemplo, a las redes eléctricas o a los sistemas de navegación.

