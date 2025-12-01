Roberto Brasero avisa de la llegada de un carrusel de frentes a la Península: "Lluvia y nieve"

Tras el gélido comienzo de semana, mañana nos esperan nuevas precipitaciones y desde bien temprano. Un frente recorrerá este martes España de oeste a este dejando lluvias a su paso, que serán débiles en general y menos probables en las regiones del Mediterráneo. Pero cuando este frente termine de pasar al final de la tarde ya estará entrando otro con nuevas lluvias por Galicia y esas pueden ser más fuertes. Atención al viento y oleaje que irá llegando también a las costas gallegas y del Cantábrico donde tendremos avisos de nivel naranja por temporal costero.

Llegan más nevadas

Y atentos también a las nevadas que nos van a dejar estos dos frente que pasan durante el martes, casi dándose el relevo el uno al otro: el primero preparará el terreno y el segundo descargará a partir de esta noche con más intensidad. Las nevadas caerán en la montañas de la mitad norte a una cota en torno a los 1000/1200 metros y en las del sureste a partir de 1500/1700 m. Pero atención al norte de la ibérica, en la provincia de Burgos donde la nevada podría afectar también puntualmente a zonas de la meseta a primeras horas y en el sistema central donde entre ambos frentes podría acabar acumulándose una buena nevada en las sierras de Ávila.

Temperaturas en sube y baja

El ambiente frío con el que se ha despedido noviembre se prolongará en la primera semana del mes de diciembre, aunque iremos alternando noches de heladas potentes con otras en las que no helará tanto: el lunes ha sido el día de heladas potentes y el martes aún seguirá el frío matinal podemos decir que en general no helará tanto. Luego por la tarde las máximas irán bajando al paso del frente salvo en el Mediterráneo donde llegarán mañana a los 20º en capitales como Alicante o Almería.

Semana de frentes

El jueves llegará otro que puede ser incluso más activo que los anteriores. Se prevé que deje nuevas precipitaciones y que sean abundantes en Galicia, área cantábrica y Baleares, con posibilidad de ser localmente fuertes y/o persistentes y yendo con tormentas ocasionales. Por el contrario, se prevén débiles y de carácter ocasional en el extremo suroeste peninsular, litorales de Alborán y mayor parte de la fachada oriental. Nevará en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular a una cota de 1300/1600 metros bajando al entorno de los 1000/1200 m. en el norte, donde son probables acumulados significativos. También podrían darse nevadas en cumbres de Mallorca. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los intervalos nubosos en el resto.

Invierno climatológico

Este lunes también ha comenzado el llamado invierno climatológico o meteorológico. Y es que en climatología las estaciones del año se corresponden con trimestres exactos, que permiten comparar unos años con otros con mayor rigor ya que se trata siempre del mismo periodo. Según el pronóstico estacional de AEMET para este periodo existe un 60 % de probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10 % de que sea más frío. En el caso de los dos archipiélagos esa probabilidad aumenta hasta el 70%. Y para el caso de las precipitaciones, no se ve una tendencia clara de una categoría (húmedo, normal o seco) sobre la otra, salvo en el suroeste peninsular, donde la AEMET marca un 40 % de probabilidad de que sea un invierno más seco de lo normal, frente a un 25 % de que sea más lluvioso.

