Comienza el invierno climatológico

El ambiente frío con el que se ha despedido Noviembre se prolongará en la primera semana del mes de diciembre, aunque iremos alternando noches de heladas potentes con otras en las que no helará tanto; días de ambiente más fresco por el paso de frentes y otros en los que el viento será algo más templado; una tendencia variable, grado arriba o grado abajo, pero enmarcado siempre en las temperaturas propias de estas fechas, es decir, frías en general.

Este lunes para empezar la semana toca mucho frío a primera hora: bajarán las temperaturas mínimas de manera generalizada con heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas de la Meseta Norte, localmente moderadas en Pirineos y zonas altas de la Ibérica. Sin embargo las máximas de por la tarde subirán algunos grados en en la vertiente cantábrica, Pirineos, zonas altas de la Ibérica y Sistema central y sur peninsular. De nuevo llegaremos a 20º en Almería y Alicante; en Logroño la máxima prevista es de 8º y en León solo de 5º.

Lunes de transición

Terminará de pasar en las primeras horas del lunes el frente que nos ha dejado numerosas precipitaciones durante el fin de semana. De madrugada todavía podremos tener alguna tormenta en el Estrecho y Melilla y de madrugada en el Golfo de Valencia o el norte de las Baleares. Por la tarde llegará otro frente desde el Atlántico irá nublando de nuevo los cielos del noroeste peninsular y será en el oeste de Galicia donde en la noche del lunes las lluvias otra vez pueden volverá a ser fuertes. Nieblas matinales en Castilla y León y posibles lluvias al norte de las islas occidentales de Canarias. En el resto de España este lunes debería ser un día más tranquilo, sin precipitaciones y con el sol abriéndose paso entre las nubes en las horas centrales de la jornada.

Semana de frentes

El resto de la semana será más movidita. Ese frente que entra el lunes por la tarde por Galicia irá recorriendo la península de oeste a este durante la jornada del martes dejando cielos nubosos y lluvias en general débiles salvo en la vertiente mediterránea y Baleares, donde habrá intervalos nubosos. Por la tarde medida que se marcha uno irá llegando otro por el mismo camino por lo que las lluvias serán persistentes en litorales del oeste y noroeste de Galicia donde pueden dejar acumulados significativos. Las precipitaciones serán de nieve en sistemas montañosos de la mitad norte en cotas por encima de 1000-1200 metros y no se descartan también en montañas del sureste por encima de 1600-1800 m. Ese día helará menos a primera hora pero la tarde será más fría.

Y el miércoles tendremos esos frentes que van pasando con lluvias persistentes en Galicia y el Cantábrico y además de madrugada en el centro y sur de la Península para luego irse trasladándose hacia el este, de modo que alcancen también zonas de Baleares y Melilla donde incluso pueden producirse algunas tormentas fuertes. Nevará en cotas por encima de 800-1000 metros en la mitad norte y de 1000 m en el resto. Y para jueves otro frente y el viernes un descanso, a las puertas de un puente al que llegaremos con nieve en nuestras montañas y la previsión, a día de hoy, de que sigan circulando esos frentes atlánticos al menos durante el fin de semana. Ya veremos.

Invierno climatológico

Este lunes también comienza el llamado invierno climatológico o meteorológico. Y es que el climatología las estaciones del año se corresponden con trimestres exactos, que permiten comparar unos años con otros con mayor rigor ya que se trata siempre del mismo periodo, en este caso, los meses de diciembre, enero y febrero. No ocurre lo mismo con el inicio astronómico de las estaciones que es el que todos conocemos pero que cambia de un año a otro. Este año, por ejemplo, el invierno comenzará el próximo 21 de diciembre (a las a las 16 horas 3 minutos hora oficial peninsular según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional) pero a lo largo del siglo XXI el invierno astronómico puede empezar en los días 20 a 22 de diciembre (siendo su inicio más tempranero el del año 2096 y el inicio más tardío el de 2003). Sin embargo, climatológicamente el invierno siempre empieza el 1 de diciembre. Es decir, este lunes.

Previsión del invierno climatológico

Siempre que se inicia una estación, la AEMET publica sus previsiones estacionales, que usan términos probabilísticos. Según este pronóstico estacional para las temperaturas, existe un 60 % de probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10 % de que sea más frío. En el caso de los dos archipiélagos esa probabilidad aumenta hasta el 70%. Y para el caso de las precipitaciones, no se ve una tendencia clara de una categoría (húmedo, normal o seco) sobre la otra, salvo en el suroeste peninsular, donde la AEMET marca un 40 % de probabilidad de que sea un invierno más seco de lo normal, frente a un 25 % de que sea más lluvioso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.