Roberto Brasero: "Helará pero menos"

Hemos vivido la madrugada más fría de lo que va de otoño con heladas muy repartidas por buena parte del interior norte peninsular. En general han sido más fuertes en los pueblos que en zonas altas de montaña.

Tras el Puerto del Pico, en el Sistema Central, con -8,3 ºC que ha sido las más baja en la red de estaciones de AEMET, tenemos a Campisábalos en Guadalajara con -7,6 ºC, por delante de los Picos de Europa donde registrado -7,5 ºC en la Cabaña Verónica y luego vienen Fresno de Cantespino y Cuéllar, ambos en Segovia, con -7,2 ºC y -7,1 ºC respectivamente. No han faltado las heladas en capitales como los -5 ºC del aeropuerto de Salamanca o -3,4 ºC en el centro de Ávila.

Helará menos

Con frío empezará el día también mañana jueves, pero tanto como en el de hoy. La extensión de las heladas se reduce y también su contundencia: helará, pero menos. Seguiremos con temperaturas bajo cero en toda la Meseta Norte, ya será más difícil que bajemos hasta los -6 ºC en la provincias de Soria y de Teruel y puede que incluso hasta nos libremos de la temperatura negativa en la mayor parte de las de Cuenca y Guadalajara- Las lluvias siguen en el Mediterráneo, pero ya no tanto en Ceuta y Melilla o en litoral andaluz donde las hemos tenido este miércoles. Sí pueden seguir en la región de Murcia sobre todo esta noche y hasta la madrugada se van a mantener los avisos de nivel naranja por tormentas fuertes hasta las 3 de la madrugada en el suroeste murciano y hasta las 6 en Campo de Cartagenta y Mazarrón.

Lluvias en Baleares

Esas lluvias de la región de Murcia así como las de la Comunidad Valenciana deberían retirase ya con las primeras horas del día. Será en las Baleares donde mañana pueden seguir los chubascos durante más tiempo y alguno puede ser fuerte.

También en Cataluña se esperan lluvias débiles con débiles nevadas en el Pirineo a partir de 1700 metros. Nieblas persistentes en Galicia y regresa la calma a Canarias. Las temperaturas de por la tarde también subirán ligeramente respecto a las de hoy sobre todo en sur y el interior del este peninsular.