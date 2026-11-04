Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

La previsión

Roberto Brasero: "Helará pero menos"

Pendientes de las tormentas que todavía podemos tener esta noche en el sureste peninsular

Imagen de Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Helará pero menos" | ANTENA 3 NOTICIAS

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Hemos vivido la madrugada más fría de lo que va de otoño con heladas muy repartidas por buena parte del interior norte peninsular. En general han sido más fuertes en los pueblos que en zonas altas de montaña.

Tras el Puerto del Pico, en el Sistema Central, con -8,3 ºC que ha sido las más baja en la red de estaciones de AEMET, tenemos a Campisábalos en Guadalajara con -7,6 ºC, por delante de los Picos de Europa donde registrado -7,5 ºC en la Cabaña Verónica y luego vienen Fresno de Cantespino y Cuéllar, ambos en Segovia, con -7,2 ºC y -7,1 ºC respectivamente. No han faltado las heladas en capitales como los -5 ºC del aeropuerto de Salamanca o -3,4 ºC en el centro de Ávila.

Helará menos

Con frío empezará el día también mañana jueves, pero tanto como en el de hoy. La extensión de las heladas se reduce y también su contundencia: helará, pero menos. Seguiremos con temperaturas bajo cero en toda la Meseta Norte, ya será más difícil que bajemos hasta los -6 ºC en la provincias de Soria y de Teruel y puede que incluso hasta nos libremos de la temperatura negativa en la mayor parte de las de Cuenca y Guadalajara- Las lluvias siguen en el Mediterráneo, pero ya no tanto en Ceuta y Melilla o en litoral andaluz donde las hemos tenido este miércoles. Sí pueden seguir en la región de Murcia sobre todo esta noche y hasta la madrugada se van a mantener los avisos de nivel naranja por tormentas fuertes hasta las 3 de la madrugada en el suroeste murciano y hasta las 6 en Campo de Cartagenta y Mazarrón.

Lluvias en Baleares

Esas lluvias de la región de Murcia así como las de la Comunidad Valenciana deberían retirase ya con las primeras horas del día. Será en las Baleares donde mañana pueden seguir los chubascos durante más tiempo y alguno puede ser fuerte.

También en Cataluña se esperan lluvias débiles con débiles nevadas en el Pirineo a partir de 1700 metros. Nieblas persistentes en Galicia y regresa la calma a Canarias. Las temperaturas de por la tarde también subirán ligeramente respecto a las de hoy sobre todo en sur y el interior del este peninsular.

Publicidad

El Tiempo

Imagen de Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Helará pero menos"

Mercedes Martín y la previsión del tiempo del 5 de noviembre

Mercedes Martín: “Una borrasca atlántica cambiará el tiempo este fin de semana”

Prevo César

El frío se instala en España, pero las borrascas atlánticas traen un nuevo cambio de tiempo

Roberto Brasero y la previsión del miércoles 3 de noviembre
La previsión

Roberto Brasero anuncia la llegada de las primeras nevadas

César Gonzalo el tiempo
DESPLOME TÉRMICO

Llega el frío y tocará sacar el abrigo mientras continúan las fuertes lluvias en Canarias

Imagen de Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero, sobre el tiempo los próximos días: "Llega el frío"

Habrá que abrigarse más a partir de mañana y atención a las lluvias que se intensifican en el área mediterránea

Mercedes Martín y la previsión del miércoles 3 de noviembre
Previsión

Mercedes Martín: “El martes, lluvias muy fuertes en Cataluña y Baleares y hasta 8º C menos”

Canarias seguirá este lunes y martes con chubascos fuertes; además, el frío se extenderá por el norte y el centro, con heladas y nieve a partir de 1.500 metros

Imagen de la nieve en Canarias el 1 de noviembre de 2026.

La borrasca deja casi 30 litros de lluvia en Tenerife sur y cubre de nieve el Teide

Imagen de archivo de precipitaciones

El tiempo en España este fin de semana: estabilidad en gran parte del país, aunque con lluvias fuertes en el Mediterráneo y Canarias

Antena 3 Noticias

Roberto Brasero: "30ºC y algunas lluvias en el puente de los santos"

Publicidad