La borrasca deja casi 30 litros de lluvia en Tenerife sur y cubre de nieve el Teide

La borrasca que afecta este domingo, 1 de noviembre, a Canarias está dejando imágenes poco habituales para esta época del año en las Islas. La nieve ha hecho acto de presencia en las cumbres de Tenerife, concretamente en el entorno del Refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide. El Cabildo de Tenerife ha difundido un vídeo en el que se observa cómo cae la nieve en esta instalación situada a unos 3.260 metros de altitud.

La estampa invernal coincide con una jornada marcada por las precipitaciones y la inestabilidad meteorológica en buena parte del Archipiélago. Las lluvias han dejado acumulaciones cercanas a los 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Tenerife durante las primeras horas de este domingo.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación del aeropuerto Tenerife Sur encabeza los registros de lluvia en Canarias, con 29,9 litros por metro cuadrado hasta las 11.20 horas. Le sigue la estación de Las Cañadas del Teide, en La Orotava, que acumulaba 29,2 litros hasta las 10:00 horas. En Güímar se habían recogido 24 litros por metro cuadrado hasta las 11:10 horas.

Dispositivo de búsqueda en El Médano para rescatar a un bañista

Un nadador ha sido rescatado en la costa de El Médano, en Tenerife, tras activarse un amplio dispositivo de búsqueda al no poder ser localizado inicialmente. En el operativo participaron efectivos de Salvamento Marítimo, Policía Local, servicios sanitarios y bomberos, además del helicóptero Helimer 204 y el avión Sasemar Alpheratz. Finalmente, el 112 confirmó que el hombre había conseguido salir del agua por sus propios medios y se encontraba en buen estado de salud.

El Hierro también registra importantes precipitaciones

La borrasca está dejando lluvias destacadas en otras islas, especialmente en El Hierro. La estación de El Pinar, Depósito, registraba 15,6 litros por metro cuadrado hasta las 10:00 horas. En Frontera, Sabinosa, se habían contabilizado 15 litros hasta las 06:00 horas, mientras que El Pinar, La Dehesa, alcanzaba los 13 litros hasta las 11:00 horas. En Valverde se habían recogido 12 litros por metro cuadrado y en San Andrés, 10 litros.

En Tenerife, además de los registros más elevados, Arico acumulaba 14,4 litros por metro cuadrado, mientras que Santa Cruz de Tenerife alcanzaba los 10 litros hasta las 11:20 horas.

Estas cantidades corresponden a los datos disponibles durante la mañana y podrían aumentar a medida que avance la jornada y se actualicen las estaciones meteorológicas.

Un apagón deja sin suministro eléctrico a 150.000 usuarios

La tormenta ha provocado un apagón que ha dejado sin suministro eléctrico a unas 160.000 viviendas de Tenerife y La Gomera. La incidencia, registrada a primera hora de este domingo, obligó a activar todos los recursos de generación disponibles para restablecer el servicio en ambas islas.

Canarias mantiene las alertas por lluvias ante la evolución de la borrasca. El Gobierno de Canarias mantiene activadas distintas situaciones de alerta y prealerta. La Dirección General de Emergencias mantiene en alerta por lluvias el área metropolitana de Tenerife, así como las cumbres y la vertiente oeste de La Palma.

El resto de Tenerife y La Palma, junto con El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, permanece en situación de prealerta.

La Aemet contempla la posibilidad de precipitaciones que alcancen o superen los 30 litros por metro cuadrado en una hora en las zonas bajo alerta.

La inestabilidad meteorológica podría prolongarse durante el lunes 2 de noviembre en las islas occidentales, donde se esperan nuevos chubascos que podrían ser localmente fuertes.