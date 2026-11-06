Roberto Brasero: "Bruna nos trae una racha de lluvias a partir del domingo"

Tenemos en camino la segunda borrasca de la temporada. Esta vez no será una DANA, como Adam, sino un extenso sistema de bajas presiones que se situará al oeste de la Península, en el océano atlántico y de cuya fusión nacerá a partir de mañana sábado una profunda borrasca nombrada Bruna.

Ahí, frente a la costa portuguesa, se mantendrá un par de días acercándose a la península y por un lado y enviando sucesivos frentes por otro. El resultado de ambas acciones serán chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo en el oeste peninsular y de Canarias.

Primero en Canarias

Todo esto se notará a partir del domingo por la tarde y en los siguientes días, que serán ya de la semana que viene y será cuando llueva más y en más zonas, pero los chubascos fuertes o muy fuertes, además de localmente persistentes y acompañados de tormenta, podrán afectar al oeste de Canarias ya desde últimas horas del sábado, sobre todo a la Isla de la Palma donde ya tenemos avisos de nivel naranja mañana mañana.

El domingo se extenderán estos avisos al resto de islas occidentales. También arreciará el viento del suroeste, con rachas muy fuertes que afectarán especialmente a cumbres de las islas montañosas. Habría una tregua en Canarias durante el lunes y martes, si bien a partir del miércoles se podrían volver a intensificar las precipitaciones y el viento según el pronóstico que ha hecho publico la AEMET en un nota informativa avisando de este temporal de lluvias

Temporal de lluvias y viento

Y así es como lo podemos definir, ya que a partir del domingo nos espera una racha de lluvias alimentadas por los húmedos vientos ábregos, de suroeste y por tanto serán las zonas más expuestas a ellos, en el oeste peninsular, las más afectadas. Coincide en algunos casos con zonas arrasadas por los incendios del pasado verano como la sierra de Gredos.

Será a partir de la tarde del domingo, y hasta al menos el miércoles, cuando sucesivos sistemas frontales que enviará la borrasca Bruna comiencen a afectar con chubascos fuertes o muy fuertes en el oeste peninsular. Tendremos también una intensificación de esos vientos del sur-suroeste que dejarán rachas muy fuertes en el oeste de Galicia y zonas altas. Los mayores acumulados se esperan en áreas del oeste del sistema Central y del oeste y sur de Galicia, en donde a lo largo del episodio se podrían superar los 200 mm.

De forma más dispersa y ocasional las precipitaciones también afectarán a las vertientes cantábrica y mediterránea, aunque en general durante este fin de semana esas zonas tendrán solo nubes y claros.

Las temperaturas, dado el carácter templado de estos vientos, subirán de manera generalizada, tanto las mínimas como las máximas pero se notará sobre todo en las de primera hora porque mañana, así de golpe, desaparecerán las heladas que hemos tenido estos últimos días hasta hoy incluido. El fin de semana ya no helará.