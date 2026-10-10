Mercedes Martín: "El puente del 12 de octubre llega con más sol, pocas lluvias y temperaturas en ascenso"

El tiempo cambia coincidiendo con el puente del 12 de octubre. Después de una semana marcada por las tormentas, el frío y las primeras nevadas en los Pirineos, el fin de semana traerá más sol y una subida de las temperaturas en buena parte del país.

La transición ya ha comenzado este viernes. Las altas presiones ganan terreno por el norte, mientras la inestabilidad queda más concentrada en el extremo sur, Baleares y Canarias. En el nordeste, además, el viento sigue teniendo protagonismo. A partir del sábado, las lluvias se quedarán mucho más restringidas y las temperaturas empezarán a subir de manera notable.

El sábado, más sol y temperaturas en ascenso

El sábado será una jornada estable en la mayor parte de España. Predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes y las precipitaciones serán escasas. A primeras horas podrán aparecer nubes bajas y bancos de niebla en algunas zonas del interior, especialmente en la mitad norte.

La principal excepción estará en Canarias, donde todavía podrán registrarse algunos chubascos. También persistirá cierta inestabilidad en el entorno del mar de Alborán y en puntos del extremo sur. El ascenso térmico será uno de los rasgos más destacados del día. Las máximas subirán en buena parte del norte, el centro y el nordeste, con incrementos que podrán alcanzar entre 3 y 5 grados e incluso ser superiores de forma puntual. Las primeras horas, sin embargo, seguirán siendo frescas en numerosos puntos del interior.

El domingo, pocas lluvias y ambiente más templado

Las nubes alternarán con amplios claros y la lluvia tendrá poco protagonismo en la mayor parte de España. Canarias seguirá siendo una de las zonas con mayor probabilidad de chubascos, mientras que en el resto del territorio las precipitaciones serán escasas, casi nulas.

Las temperaturas continuarán subiendo. Las mañanas todavía serán frescas, especialmente en el interior, pero durante las horas centrales el ambiente será claramente más suave. Las máximas alcanzarán 30 ºC en Badajoz y Sevilla, 29 ºC en Murcia, 28 ºC en Alicante y 26 ºC en Valencia y Palma. En el norte, Bilbao rondará los 23 ºC, Oviedo los 22 ºC y Ourense los 26 ºC. En cambio, las mínimas seguirán siendo bajas en algunos puntos del interior: 7 ºC en Soria, 8 ºC en Teruel y Albacete y 9 ºC en Ávila, Salamanca y Pamplona.

El lunes 12, más calor en la mitad sur

El lunes, festivo nacional, seguirá predominando la estabilidad en buena parte del país. Habrá cielos poco nubosos o con intervalos de nubes y la probabilidad de lluvia continuará siendo baja. Podrán aparecer algunos chubascos en Baleares, Canarias y, de forma aislada, en zonas del Mediterráneo, mientras que en Galicia aumentará la nubosidad.

El protagonismo pasará a las temperaturas. Sevilla podrá alcanzar los 32 ºC, Córdoba los 31 ºC y Badajoz y Murcia los 30 ºC. También se superarán los 25 ºC en amplias zonas del centro, el valle del Ebro y el Mediterráneo. La diferencia respecto a los primeros días de la semana será muy marcada: de las madrugadas frías y las primeras nevadas en montaña se pasará, en apenas unos días, a valores casi veraniegos en el sur.

El calor continuará después del puente

Durante el martes y los primeros días de la próxima semana, las temperaturas podrían situarse claramente por encima de los valores habituales para mediados de octubre. En Extremadura y Andalucía podrán superarse de nuevo los 30 ºC, mientras que en amplias zonas de la mitad norte los termómetros podrían quedar entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas.