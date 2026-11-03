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DESPLOME TÉRMICO

Llega el frío y tocará sacar el abrigo mientras continúan las fuertes lluvias en Canarias

La bajada de las temperaturas es uno de los titulares del día en el norte y centro. El otro serán las lluvias fuertes, hoy continúan en Canarias y además podrán darse en el Mediterráneo. Más débiles aparecerán en el Cantábrico y Castilla-La Mancha.

César Gonzalo el tiempo

Llega el frío, y no sólo por la mañana, por la tarde seguiremos con el abrigo. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Día de abrigo y no solo por la tarde. Es la principal novedad de esta jornada, por primera vez en todo lo que llevamos del otoño la tarde también será fría, el abrigo no nos sobrará a partir del mediodía en el norte y también en el centro. Estrenamos el frío, y lo que continúa es la inestabilidad en nuestras costas.

La Agencia Estatal de Meteorología activa los avisos de nivel amarillo por fuertes chubascos y tormentas en las islas Canarias, Ceuta, Almería, sur de la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. En estos puntos podrán darse chubascos que podrán acumular en una hora de 15 litros/m2 en una hora, hasta los 30 litros/m2 en una hora en el sur de Alicante. Además, estas tormentas podrán ser persistentes en las costas de Tarragona y Barcelona.

Nieve en las montañas

Más débiles, también tendremos algunas precipitaciones en las comunidades del Cantábrico, sierras de Teruel, de Castellón, La Rioja, Soria y en los Pirineos. El ambiente frío, nos dejará las primeras nevadas de la temporada a partir de unos 1.500m de altitud la nieve podrá aparecer. Así lo ha hecho durante esta madrugada en las cumbres de Valdezcaray.

En el resto del país predominarán los cielos abiertos, como mucho, quedarán decorados por el paso de nubes de tipo alto. Además, el viento soplará con fuerza en el norte Galicia, provocando fuerte oleaje en el oeste de A Coruña y de Pontevedra.

Desplome térmico

Las temperaturas máximas se desploman en la mitad norte y el centro, con un descenso acusado que restará hasta 9 ºC a los valores de ayer. Del veranillo de días atrás, pasamos a tardes de abrigo. No rebasarán los 10º de máxima en Segovia y Ávila; De los 12ºC en Pamplona, Teruel, Lleida y Oviedo; 14º se prevén en Logroño, Madrid, y Guadalajara. Rondarán los 16 ºC en Barcelona y los 18º en Valencia. En el sur, la bajada llegará mucho más suavizada, se mantendrá el ambiente cálido con 27º en Sevilla y 24º en Murcia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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