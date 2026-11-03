Roberto Brasero anuncia la llegada de las primeras nevadas

Amanecerá este miércoles con más frío que hoy. Esperamos otro descenso de las temperaturas mínimas de primera hora, lo que hará que se extiendan las heladas por más zonas del interior peninsular, sobre todo por la meseta norte o Las Parameras de Molina en Guadalajara.

De hecho, para el miércoles tendremos los primeros avisos por bajas temperaturas de este otoño: avisos de nivel amarillo en la zona de Molina de Aragón y en la comarca zamorana de Sanabria por mínimas que puede bajar hasta los -6 ºC durante esta próxima madrugada.

También podrían llegar a los -5ºC en Soria capital: hoy ya se han registrado -5,1º en Burgo de Osma. Y con este frío del martes ya hemos visto nevar con ganas en las cumbres de Pirineos y han llegado los primeros copos del otoño al Sistema Ibérico (donde puede seguir nevando mañana a partir de 1700 metros) como en la Cordillera Cantábrica donde hoy ya han visto el blanco de la nieve, entre otros lugares, en la estación de Alto Campoo o en el Puerto de San Isidro.

Lluvias en el sureste

Atención también a las lluvias que siguen en el área mediterránea y el miércoles pueden ser más fuertes sobre todo en la Región de Murcia o Almería, donde tendremos activos avisos de nivel naranja por lluvias que pueden dejar 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora además de ir acompañadas de tormentas.

Ya desde esta noche son probables pero podrían intensificarse mañana por la tarde. También se espera un miércoles con lluvias en otros puntos del sur de Andalucía, Ceuta y Melilla y en la Comunidad Valenciana y Baleares. Sin embargo ya serán menos probables en Cataluña, donde han caído las más abundantes

Los embalses, al 56%

Seguirán las nubes bajas en el litoral cantábrico, pero aquí las lluvias serán más escasas y débiles y todavía podremos tener alguna tormenta en el archipiélago canario pero ya sin tanta cantidad de rayos como los que tuvimos anoche: casi 24.000.

El miércoles, la borrasca debería ir alejándose de Canarias. Y en el resto de España seguirá el tiempo soleado, con temperaturas similares o más bajas, sobre todo en el sur de Andalucía y la Región de Murcia que es donde mañana se notará más el descenso de las máximas. Un descenso que tiene las horas contadas ya que el jueves volverán a subir las temperaturas y subirán sobre todo en el este de España.

De momento, lo que sigue bajando son nuestras reservas de agua: hoy tenemos un 0,7% menos que la semana pasada, lo que sitúa la media de los embalses de España en el 56% de su capacidad total.