Cataluña, de nuevo en alerta por fuertes lluvias: suspendido el servicio de Rodalíes por los estragos del temporal

Las calles de Sitges se han transformado en auténticos ríos esta noche, en Calafell los Bomberos han tenido que rescatar a 18 personas atrapadas en sus vehículos en la localidad de Xerta. Cataluña ha vuelto a tener que hacer frente a una madrugada de alerta por lluvias torrenciales.

El teléfono de Emergencias de Cataluña ha recibido desde las 12:00 horas hasta las 23:00 horas, 661 llamadas por 481 incidencias relacionadas con el episodio de lluvias y tormentas que atraviesa la región. El pico de llamadas se ha producido entre las 20:00 horas y las 21:00 horas, con 151 avisos. Posteriormente, el volumen se ha reducido hasta las 30 llamadas recibidas entre las 22:00 horas y las 23:00 horas.

El servicio de trenes de Rodalies no funciona en Cataluña debido a los trabajos de adecuación que se hacen en la infraestructura después del temporal. "Por causas ajenas a Rodalies no se puede garantizar la prestación del servicio. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que utilicen medios de transporte alternativos", ha informado Renfe en redes sociales. Las comarcas más afectadas han sido el Barcelonès, con 121 incidencias; el Bajo Ebro, con 109; el Baix Camp, con 73; el Maresme, con 71; el Baix Llobregat, con 69, y el Tarragonès, con 60. La caída de un árbol y un talud sobre un tren en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha provocado el corte de la circulación de algunos trenes.

La Agencia Catalana del Agua, por su parte, ha emitido un aviso hidrológico en la comarca del Baix Llobregat y en los municipios de comarcas vecinas ante posibles aumentos repentinos del nivel de ríos y rieras. Además, ha pedido a la ciudadanía que evite "los vados, puntos bajos y accesos a las riberas", así como que respete "los cierres preventivos".

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