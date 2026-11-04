Mercedes Martín: “Una borrasca atlántica cambiará el tiempo este fin de semana”

Los próximos días estarán marcados por dos situaciones muy diferentes. Este miércoles y durante las primeras horas del jueves continuará la inestabilidad en el sureste peninsular, Baleares y Canarias, con precipitaciones que localmente podrán ser fuertes o incluso muy fuertes.

Después llegará una fase más estable durante el viernes, aunque las madrugadas seguirán siendo frías y todavía habrá heladas en amplias zonas del norte y del interior.

El cambio más importante comenzará durante el fin de semana. Una profunda borrasca atlántica se aproximará a la Península y favorecerá la llegada de vientos del sur, más templados. Las temperaturas nocturnas subirán y las lluvias empezarán a afectar al oeste antes de extenderse previsiblemente a otras zonas durante el domingo y, sobre todo, el lunes.

Miércoles de frío intenso y lluvias fuertes

España ha amanecido este miércoles con heladas intensas en amplias zonas del interior. Según los registros de la red de estaciones de AEMET, Puerto del Pico, en Ávila, ha alcanzado -8,3 ºC, seguido de Campisábalos, en Guadalajara, con -7,6 ºC. También se han registrado -7,5 ºC en Cabaña Verónica, en Picos de Europa; -7,4 ºC en San Pedro Manrique y Cuéllar; y -7,2 ºC en Fresno de Cantespino.

Mientras el frío ha sido el claro protagonista en el interior, la inestabilidad se concentra en el sur y el Mediterráneo. Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes o persistentes en el Estrecho, Ceuta, el litoral de Alborán, el sureste, la Comunidad Valenciana y Baleares.

A últimas horas, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes en los litorales de Almería y Murcia. También lloverá, aunque con menor intensidad, en los sistemas Béticos, el este de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña.

En Canarias continuará la inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes.

El jueves, las lluvias irán perdiendo fuerza

El jueves comenzará todavía con inestabilidad en el tercio oriental. Durante las primeras horas podrán registrarse precipitaciones en el este peninsular y Baleares, y en Cataluña algunos chubascos podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta.

En el sureste también podrán persistir algunas lluvias durante la madrugada, pero la tendencia será a que vayan remitiendo a medida que avance la jornada.

Por la tarde se abrirán claros en buena parte del país y la cota de nieve subirá hasta unos 1.800 metros.

Otra madrugada con heladas

Antes de esa mejoría llegará otra madrugada muy fría. Las heladas volverán a afectar a amplias zonas del norte y del interior, especialmente a la Meseta Norte, el Sistema Ibérico y áreas de montaña.

Burgos, León y Zamora podrán registrar mínimas de entre -3 y -4 ºC. También se esperan valores negativos en Ávila, Segovia, Soria y Teruel, mientras que en Madrid los termómetros se mantendrán apenas unos grados por encima de cero.

Temperaturas mínimas jueves 5 de noviembre | Antena 3 Noticias

Durante el día, en cambio, las temperaturas comenzarán a recuperarse. En buena parte de la Meseta las máximas se moverán entre los 10 y los 15 ºC, con Madrid alrededor de los 15 ºC.

El ambiente será bastante más suave en el Mediterráneo y Andalucía, donde numerosas zonas volverán a superar los 20 ºC.

Temperaturas máximas jueves 5 de noviembre | Antena 3 Noticias

El viernes, tiempo más estable antes de un nuevo cambio

El viernes predominará el tiempo estable en buena parte de España.

Las máximas seguirán recuperándose, con valores de entre 15 y 18 ºC en amplias zonas del interior y superiores a 20 ºC en el Mediterráneo y los valles del Guadiana y Guadalquivir.

Las madrugadas continuarán siendo frías, aunque las heladas serán menos intensas y extensas que en jornadas anteriores.

Por la tarde comenzarán a llegar precipitaciones a Galicia y a zonas próximas de Asturias y del oeste de Castilla y León. Será la primera señal del nuevo cambio de tiempo.

El sábado cambia el tiempo: menos frío y lluvias en Galicia

El patrón atmosférico cambiará claramente durante el sábado.

Una profunda borrasca situada en el Atlántico favorecerá la llegada de vientos del sur, más templados, que harán subir de forma acusada las temperaturas nocturnas.

Las heladas desaparecerán prácticamente de todo el territorio, salvo en zonas de alta montaña. En algunos sectores del norte, las mínimas podrán subir hasta 8 ºC respecto al viernes.

Al mismo tiempo, la borrasca comenzará a dejar precipitaciones en Galicia y zonas próximas. No se descarta que las lluvias alcancen también el Cantábrico y el oeste de Castilla y León, aunque todavía existe incertidumbre sobre su extensión.

En buena parte del resto de España el tiempo se mantendrá inicialmente más tranquilo.

Las lluvias avanzarán desde el oeste

Durante el domingo, la borrasca atlántica se aproximará más a la Península y las precipitaciones ganarán terreno desde Galicia y el noroeste hacia otras zonas del interior.

Si se confirma el escenario actual, el lunes las lluvias podrían extenderse a buena parte de España y ser fuertes y persistentes en Galicia, el norte de Extremadura, el sur de Castilla y León, el norte de la Comunidad de Madrid y Andalucía occidental.

En estas zonas podrían registrarse acumulados importantes, mientras que el Cantábrico y el Mediterráneo quedarían inicialmente más al margen.