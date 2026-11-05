Roberto Brasero anuncia cambio de tendencia en el tiempo: "Llegan las lluvias atlánticas"

Tenemos por delante un más que probable cambio de patrón o de tendencia meteorológica. Ya desde este viernes, durante el fin de semana y sobre todo a principios de la semana que viene se irá imponiendo ese tiempo de borrascas atlánticas que traerán lluvias a zonas del oeste peninsular y Canarias y ya no tanto al Mediterráneo donde las tenemos ahora.

En consecuencia, las temperaturas serán más templadas, ya sin esas heladas que han protagonizado estos últimos amaneceres. A partir de ahora va a empezar a mandar una borrasca que se está formando en el Atlántico, que permanecerá ahí al menos hasta la semana que viene y que durante este tiempo nos irá enviando sucesivos frentes de lluvia y viento.

Viernes frío al principio y luego soleado

El viernes todavía helará en las mismas zonas que hoy y con la misma contundencia de hasta seis grados bajo cero en algunos puntos de la meseta norte. Tras el frío matinal, nos espera una tarde más templada con máximas en ligero ascenso respecto a las de hoy.

Seguirá predominando el sol con nieblas matinales y algunas gotas todavía en Ibiza pero será el oeste de Canarias, donde mañana puede llover con más intensidad sobre todo en la isla de La Palma.

Al final del viernes un primer frente de la borrasca atlántica entrará por el noroeste peninsular, con chubascos que pueden ser localmente fuertes en el oeste de Galicia. Se esperan también rachas localmente muy fuertes en zonas altas de Galicia y la cordillera Cantábrica.

Fin de semana con más nubes

El sábado seguirán subiendo las temperaturas, ya que el giro de la borrasca del Atlántico favorece que los vientos sean de componente sur. El sábado será curioso comprobar a primera hora un ascenso de seis o siete grados de las temperaturas mínimas, con lo que desaparecerán casi al completo esas heladas que estamos teniendo ahora.

Luego por la tarde también subirán las máximas, excepto en el noreste peninsular, y estaremos en una horquilla entre los 15 ºC de Palencia, Ávila o Logroño y los 25 ºC de Murcia, Sevilla o Córdoba. El día será nuboso en Cataluña, Navarra y Aragón y el frente del viernes pasará rápido pero podría dejar lluvias en zonas de montaña del centro y norte peninsular.

Lluvias fuertes

Al final del sábado llegarán chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormenta, al oeste de Canarias que se extenderán durante el domingo al resto del archipiélago, según acaba de publicar AEMET en una nota informativa avisando de estas lluvias atlánticas.

El domingo, lunes y martes entrarán sucesivos frentes con chubascos fuertes o muy fuertes por el oeste de la Península, con tormenta y con viento del sur- suroeste con rachas muy fuertes en el oeste de Galicia y zonas altas.

Dejarán acumulados más importantes en zonas favorables a los vientos ábregos, suroeste de Andalucía y Extremadura, Gredos y vertiente atlántica de Galicia, pudiendo ser fuertes o muy fuertes en estas zonas, además de persistentes.

Hay probabilidad de que afecten también a las vertientes cantábrica y mediterránea, pero de forma más dispersa y ocasional.