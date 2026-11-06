Abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Nueve días después del trágico accidente de tren en Urda (Toledo), con un balance de 69 muertos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto hoy, 6 de noviembre, el plazo para solicitar las ayudas previstas para las víctimas del siniestro ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre. Dichas ayudas, que se pueden solicitar desde este viernes, fueron aprobadas el pasado martes 3 de noviembre en el Consejo de Ministros, bajo el Real Decreto-ley 32/2026. El plazo para solicitar esas ayudas será desde el 6 de noviembre hasta el 5 de febrero de 2027, sin perjuicio de su posible ampliación de oficio o a solicitud de los afectados, según indica el Ministerio en un comunicado publicado en su página web.

"De acuerdo con lo previsto en la normativa, el plazo de presentación de solicitudes se extenderá durante tres meses a partir de la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, finalizando el 5 de febrero de 2027. No obstante, dicho plazo podrá ampliarse de oficio o a solicitud de los interesados cuando existan razones que así lo aconsejen", informa el Ministerio de Transportes.

El texto donde se recogen las ayudas y que fue aprobado el pasado martes contempla tanto ayudas directas de carácter no reembolsable destinadas a atender las necesidades inmediatas de las personas afectadas como un sistema de anticipos sobre las futuras indemnizaciones que pudieran corresponder en concepto de responsabilidad civil derivada del accidente.

Las dos vías para solicitar las ayudas

Como informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la solicitud de ayudas se podrá presentar de forma presencial y a través de la sede electrónica que, a día de hoy, preside Carlos Cuerpo tras la dimisión de Óscar Puente.

"Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde se encuentra disponible toda la información relativa a las ayudas, incluyendo los formularios de solicitud, una guía explicativa y un documento de preguntas frecuentes. El procedimiento ha sido diseñado para minimizar las cargas administrativas de las personas afectadas, de modo que únicamente sea necesario aportar la documentación estrictamente imprescindible. El resto de la información podrá ser recabada de oficio por la Administración, siempre que las personas interesadas autoricen las consultas correspondientes", informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El decreto, similar al aprobado para las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, recoge un régimen extraordinario de ayudas directas, complementario a las indemnizaciones que correspondan, que serán no reembolsables, estarán exentas de tributación y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones y que ascenderán a 72.121 euros por fallecimiento y entre 2.400 y 84.141 euros por lesiones.

Las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como la prestación por incapacidad permanente parcial derivada del accidente, tendrán la consideración de derivadas de accidente de trabajo para el cálculo de la cuantía si es más beneficioso.

Transportes informa que se han habilitado "Oficinas de Atención Integral en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de aquellas comunidades autónomas en las que residan personas afectadas por el accidente ferroviario".

Estas oficinas prestarán atención personalizada a las víctimas y a sus familiares, ofreciendo apoyo en la cumplimentación de las solicitudes, la obtención de documentación y la realización de los trámites necesarios para acceder a las ayudas previstas en el real decreto-ley", señala el ministerio de Carlos Cuerpo.

Además, todas las personas que "por razones de salud o movilidad, no puedan desplazarse a una oficina serán atendidas en su propio domicilio, en cualquier punto del territorio nacional, por personal de la Administración General del Estado a través del programa 'La Administración cerca de ti'".