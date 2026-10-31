El tiempo en España este fin de semana: estabilidad en gran parte del país, aunque con lluvias fuertes en el Mediterráneo y Canarias

La estabilidad predominará en gran parte de la Península durante el fin de semana, pero el litoral mediterráneo, Baleares y algunos puntos de Andalucía estarán pendientes de las precipitaciones.

España afronta este sábado una jornada marcada por los contrastes meteorológicos. Mientras buena parte del territorio disfrutará de cielos despejados y tiempo estable, las zonas del Mediterráneo y del sureste peninsular tendrán que estar pendientes de las lluvias, que podrían llegar a ser localmente fuertes.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la presencia de un anticiclón sobre Europa favorecerá la entrada de humedad procedente del Mediterráneo. Esta situación, unida a cierta inestabilidad en las capas altas de la atmósfera, propiciará chubascos en el litoral de Granada, Baleares, la Comunidad Valenciana y otros puntos del sureste.

Las precipitaciones podrían ser especialmente intensas en el litoral mediterráneo oriental andaluz y en las islas Baleares, donde incluso podrían venir acompañadas de tormentas. También se esperan algunos chubascos en la Región de Murcia y en el sur de Valencia.

En el resto del país dominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante las primeras horas del día podrán aparecer nieblas y brumas en Galicia, el Cantábrico y algunos puntos del interior. En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso en buena parte de la mitad oriental, mientras que las mínimas bajarán de forma generalizada.

El viento soplará flojo en el interior y con intensidad moderada en las zonas costeras. En el área del Estrecho se esperan rachas fuertes de levante.

El domingo continuará la inestabilidad en el Mediterráneo

El domingo seguirá la inestabilidad en las regiones mediterráneas con tendencia a ir disminuyendo. De madrugada serán probables las lluvias fuertes en el sureste peninsular y en Baleares, pero durante el día la nubosidad irá a menos.

Según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, se prevé aviso amarillo en la costa gaditana por acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en 1h hasta las 3:00 horas de la madrugada. La costa de Ampurdán también permanecerá en aviso amarillo por riesgo costero, por viento de componente norte de fuerza 7 y con olas que podrán alcanzar los 3 metros.