El grifo atlántico se abre mientras las lluvias se despiden en el Mediterráneo

Vienen cambios en el tiempo, se va a abrir el 'grifo atlántico'. Se confirma que por un lado la dana que tenemos en el norte, se va a alejar de nuestro país, para dar el protagonismo a una borrasca de la que mucho vamos a hablar. Mientras tanto hoy en el este, se van a despedir de las lluvias.

El amanecer que acabamos de tener nos ha vuelto a dejar mínimas de pleno invierno, más bajas que las de ayer. Con temperaturas que han rozado los -8º en Sanabria (Zamora) y los -7º en Cuéllar (Segovia). Por el contrario, la tarde será menos fría en el este de la península. Ligera subida que dejará máximas que llegarán a los 18ºC en Zaragoza, Bilbao y Lleida; y a los 19º en Albacete y Alicante. En el resto seguiremos sin grandes novedades. En un jueves de marcado contraste entre lo previsto en el norte con unos 14 ºC en Castilla y León, Lugo, Oviedo y Santander. Contra los hasta 25ºC de Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Santa cruz de Tenerife.

Adiós tormentas

Según avance el día los chubascos irán remitiendo en el este. Durante la mañana aún podrán descargar con fuerza en el este de Cataluña, Castellón y Baleares. Tres regiones donde se activa el aviso de nivel amarillo por intensas tormentas. Tras una noche lluviosa en el este de Murcia, los chubascos más debilitados podrían volver a al este de la comunidad de forma puntual.

En Canarias hoy se olvidan de las fuertes tormentas, con lluvias que a última hora regresarán a la isla de La Palma. Mientras en el Cantábrico predominarán los cielos despejados, al igual que en el resto del país.

Grifo atlántico

Una borrasca será la protagonista durante los próximos días, se va a quedar estática al oeste del país. Desde allí nos va a enviar las deseadas lluvias del otoño, que necesitan especialmente en Galicia y que echan de menos en Extremadura.

Mañana llegarán al oeste de la península y de Canarias. Durante el sábado irán a menos, pero al final del domingo regresarán. Será durante los primeros días de la próxima semana cuando sean persistentes en la mitad oeste y el centro. A cambio de sacar los paraguas, paremos menos frío especialmente a primera hora de la mañana.

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