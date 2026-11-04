El frío se instala en España, pero las borrascas atlánticas traen un nuevo cambio de tiempo

En apenas 48 horas hemos pasado del ambiente de veranillo, a temperaturas de casi invierno por la tarde. Y desde luego amaneceres invernales como el de hoy que nos ha dejado valores de 7º bajo cero tanto en Campisábalos (Guadalajara) como en Cuéllar (Segovia) y hasta -5º en el aeropuerto de Salamanca. Los fríos amaneceres van a continuar durante las próximas jornadas. Las tardes a partir de mañana serán menos frías y las lluvias remitirán en el Mediterráneo. Todo porque las borrascas atlánticas van a tomar el relevo, para traer lluvias abundantes por el oeste, a cambio de pasar menos frío.

Avisos lluvias intensas

Cuando el reloj marca las 9h de la mañana. Encontramos activos los avisos de nivel naranja en Almería y Murcia por chubascos de más de 30litros/m2 en una hora. Además, está vigente por acumulaciones de más de 100 litros/m2 en 12 horas en el sur de Valencia. Los chubascos también podrán ser fuertes en Alicante, Granada, Cádiz, Ceuta y en Canarias.

Tiempo más tranquilo

Durante la mañana de este miércoles aún podrían darse algunas lloviznas en el norte de Lugo, de Asturias, de Cantabria y del País Vasco. Por la tarde también se esperan chaparrones puntuales, pero intensos, en el este de Castilla-La Mancha y sur de Teruel. Incluso en zonas de montaña del sistema ibérico a partir de 1.700m podrá nevar. Será a última hora cuando las lluvias podrán alcanzar el sur de Cataluña. En el resto seguiremos con cielos abiertos, con más sol cuanto más al oeste.

Temperaturas a la baja

En el sur se mantiene el ambiente cálido, a pesar de la ligera bajada de las máximas. Continuarán con unos 25 ºC en Sevilla y en las capitales de Canarias; Se quedarán con 22º en Palma, Murcia y Melilla. El frío persiste en el centro y norte con 11º en Burgos y Soria; Con 13 ºC en Lugo, Oviedo y Huesca; Alcanzarán los 15º en Lleida, Guadalajara y Madrid. En tierra de nadie se quedarán los termómetros de Extremadura con unos 18º en Cáceres y 22º en Badajoz.

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