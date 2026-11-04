Descenso térmico
El frío se instala en España, pero las borrascas atlánticas traen un nuevo cambio de tiempo
Miércoles con avisos activos en las costas del sureste, Ceuta y Canarias, con nivel naranja activo en Almería, Murcia y sur de Valencia. Aún se darán algunas lloviznas en las costas del cantábrico, en cambio en el resto continuaremos con tiempo estable pero frío. Tras un amanecer de heladas, tendremos una tarde fría en el centro y norte, pero aún cálida en el sur.
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En apenas 48 horas hemos pasado del ambiente de veranillo, a temperaturas de casi invierno por la tarde. Y desde luego amaneceres invernales como el de hoy que nos ha dejado valores de 7º bajo cero tanto en Campisábalos (Guadalajara) como en Cuéllar (Segovia) y hasta -5º en el aeropuerto de Salamanca. Los fríos amaneceres van a continuar durante las próximas jornadas. Las tardes a partir de mañana serán menos frías y las lluvias remitirán en el Mediterráneo. Todo porque las borrascas atlánticas van a tomar el relevo, para traer lluvias abundantes por el oeste, a cambio de pasar menos frío.
Avisos lluvias intensas
Cuando el reloj marca las 9h de la mañana. Encontramos activos los avisos de nivel naranja en Almería y Murcia por chubascos de más de 30litros/m2 en una hora. Además, está vigente por acumulaciones de más de 100 litros/m2 en 12 horas en el sur de Valencia. Los chubascos también podrán ser fuertes en Alicante, Granada, Cádiz, Ceuta y en Canarias.
Tiempo más tranquilo
Durante la mañana de este miércoles aún podrían darse algunas lloviznas en el norte de Lugo, de Asturias, de Cantabria y del País Vasco. Por la tarde también se esperan chaparrones puntuales, pero intensos, en el este de Castilla-La Mancha y sur de Teruel. Incluso en zonas de montaña del sistema ibérico a partir de 1.700m podrá nevar. Será a última hora cuando las lluvias podrán alcanzar el sur de Cataluña. En el resto seguiremos con cielos abiertos, con más sol cuanto más al oeste.
Temperaturas a la baja
En el sur se mantiene el ambiente cálido, a pesar de la ligera bajada de las máximas. Continuarán con unos 25 ºC en Sevilla y en las capitales de Canarias; Se quedarán con 22º en Palma, Murcia y Melilla. El frío persiste en el centro y norte con 11º en Burgos y Soria; Con 13 ºC en Lugo, Oviedo y Huesca; Alcanzarán los 15º en Lleida, Guadalajara y Madrid. En tierra de nadie se quedarán los termómetros de Extremadura con unos 18º en Cáceres y 22º en Badajoz.
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