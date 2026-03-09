El temporal 'se come' una parte importante de la duna de Loredo

El aspecto de la duna de Loredo hoy no es el de siempre. El mar ha arrastrado una buena parte de la arena. Una mujer nos asegura que ella y su familia se han quedado muy asombrados. "Se ha llevado muchísima duna", añade.

En algunos vídeos grabados ayer se puede observar cómo el agua, mordisco a mordisco, hace desaparecer una parte de ella. Un hombre exclama en ese instante: "se cae, se cae todo". En su lugar queda un enorme talud de más de cinco metros. Una vecina nos comenta que no lo había visto nunca como este año. "Se ha llevado unas cuantas toneladas de arena", concluye. Otra mujer nos señala que se ha metido bastante y que se acerca al camping situado en lo alto.

El agua ha destrozado el vallado de madera. Un hombre nos indica que estaba pinchado en la arena y al llevársela se lleva también las estacas.

Aunque la policía local pide a los visitantes que no caminen sobre la duna, muchos lo hacen. Una mujer afirma que "es peligroso. Luego pasan las cosas y echamos la culpa a quien no debe". Otro vecino apunta al sentido común comentando que la seguridad debemos ponerla nosotros mismos. Hay quien señala que todavía puede desprenderse más cantidad de la duna.

Incluso, captamos como algo de arena cae al paso de unos surfistas. Nos reconocen que hay cierto peligro, pero no parecen darle mayor importancia.

Ahora los vecinos esperan que con el tiempo se recupere la duna de forma natural porque como dicen, "lo que el mar lleva, la mar lo trae".

Como un agresivo carnicero el mar ha cortado parte de la arenosa carne de la costa de Loredo.

