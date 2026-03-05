Vienen días de paraguas, atentos en el Mediterráneo: el aviso de César Gonzalo

A la borrasca de gran impacto Regina, que se encuentra en el Mediterráneo, se suma la llegada de un frente frío desde el Atlántico. La consecuencia es que las lluvias se generalizan en jueves y que las temperaturas comienzan a bajar.

Días de paraguas

Hasta el sábado seguiremos hablando de esta borrasca, que abandonará el Mediterráneo y más debilitada llegará al centro del país mientras sigue dejando lluvias. Después la inestabilidad no se marchará del todo, con lluvias más dispersas. De cara a la semana que viene un nuevo frente seguirá sin dejarnos cerrar los paraguas. Hay que aclarar que no serán precipitaciones tan persistentes como las que vivimos con el anterior tren de borrascas, hablamos de chaparrones puntuales. De momento lo más cercano es prestar atención a las acumulaciones que se pueden dar en el este del país.

Atentos en el Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología activa los avisos por chubascos intensos de más de 20 litros/m2 en una hora en las costas del Levante. Además, advierte de la persistencia que se espera en la Comunidad Valenciana donde pueden sumar más de 60 litros en 12 horas. En Cataluña es donde se esperan los mayores acumulados, allí durante este jueves y mañana viernes, llegarán a rebasar los 150 litros/m2. Los avisos también se activan en el principado de Asturias por la abundancia de las lluvias, y además por nevadas, porque la cota de nieve irá bajando hasta rondar los 1.300 metros en el noroeste.

Lluvias repartidas

Aún se esperan algunas en la cara norte de las islas de mayor relieve de Canarias, en un día con menos viento y oleaje. En el resto del país son probables, en general llegarán en forma de chaparrones puntuales a partir del mediodía. Es posible que se queden al margen en Huelva, y que tiendan a ir remitiendo en el sur de Extremadura y Ciudad Real con el paso de las horas. El estado del mar hoy empeorará en Galicia, Asturias, Cataluña, Menorca y Almería.

Menos calor

Llegan novedades en las temperaturas. Van a ser menos cálidas que las de las últimas jornadas. Hoy bajan en casi toda la península y Baleares de forma ligera. Más acusada será el descenso en Galicia, donde los termómetros restarán hasta 7º a las máximas de ayer. La excepción será el norte del País Vasco, donde superarán hoy los 20ºC de máxima.

