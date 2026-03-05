Cuándo y dónde ver la aurora boreal en España en este 2026

Ver auroras boreales desde España en 2026 puede parecer una idea sorprendente, pero ¡totalmente posible este año! Cuando la actividad solar alcanza niveles altos, el fenómeno puede expandirse hasta latitudes más bajas de lo habitual. En esos momentos excepcionales, el cielo puede teñirse de tonos verdosos o rojizos incluso en puntos de la Península.

A continuación, te contamos cuándo es más probable verlas y dónde se podrá disfrutar de este espectáculo celeste en España.

¿Qué día y a qué hora se verá la aurora boreal en España?

Si estás deseando admirar las auroras boreales, ¡apunta! Los días clave para vislumbrar esta maravilla de la naturaleza serán el 20 de marzo de 2026 (equinoccio de primavera) y el 23 de septiembre de 2026 (equinoccio de otoño). Octubre también suele ser un buen mes para la observación de auroras boreales en el norte de España.

Las mejores zonas para verlas serán zonas altas del norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria y Pirineos), aunque también podrán observarse en zonas de alta montaña o miradores en el centro de la península.

Por supuesto, en las Islas Canarias también podrás verlas. Zonas como El Parque Nacional del Teide (Tenerife), Roque de los Muchachos (La Palma) o el Parque Nacional de Garajonay (La Gomera) son puntos privilegiados debido a su gran altitud, despejado horizonte y mínima contaminación lumínica. Recuerda que para un buen avistamiento siempre debes buscar sitios altos con cielos despejados.

¿Por qué se van a ver en España?

Las auroras boreales se verán en España porque habrá tormentas solares muy intensas. Estas tormentas liberan grandes cantidades de partículas cargadas que, al llegar a la Tierra, interactúan con el campo magnético y la atmósfera, generando las luces características de las auroras.

Normalmente, las auroras boreales solo se ven cerca de los polos. Sin embargo, cuando ocurre una tormenta solar muy fuerte, la zona donde pueden aparecer (llamada “óvalo auroral”) se hace más grande. Si la explosión solar es lo bastante intensa, ese “anillo” se expande hacia el sur y permite que las auroras puedan verse en lugares poco habituales, como gran parte de España.

2 consejos para ver las auroras boreales

Para ver las auroras boreales de la mejor manera, te ofrecemos estas recomendaciones:

Elige bien el lugar y el momento : busca zonas alejadas de la contaminación lumínica, preferiblemente en áreas rurales o de montaña, con horizonte despejado hacia el norte. Cuanto más oscuro sea el entorno, más fácil será percibir los tonos verdosos o rojizos. Evita noches con luna llena intensa y revisa la previsión meteorológica para asegurarte de que el cielo estará completamente despejado.

: busca zonas alejadas de la contaminación lumínica, preferiblemente en áreas rurales o de montaña, con horizonte despejado hacia el norte. Cuanto más oscuro sea el entorno, más fácil será percibir los tonos verdosos o rojizos. Evita noches con luna llena intensa y revisa la previsión meteorológica para asegurarte de que el cielo estará completamente despejado. Sigue la actividad solar en tiempo real: consulta aplicaciones y páginas especializadas que monitorizan tormentas solares y el índice geomagnético KP. Para que sean visibles en España, normalmente se necesita un nivel alto (KP 7, 8 o superior). Si activas las notificaciones podrás reaccionar rápido, ya que el fenómeno puede durar solo unas horas.

