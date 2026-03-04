Mercedes Martín: "Para mañana, tormentas fuertes en la Comunidad Valenciana y Cataluña"

La borrasca Regina, junto a aire frío en altura que podría aislarse en forma de DANA, marcará el tiempo en los próximos días. Esta configuración favorece la llegada de humedad desde el Mediterráneo y la entrada de polvo sahariano en suspensión procedente del norte de África.

La combinación de ambos factores ya está dejando un episodio de tiempo muy inestable, con chubascos intensos, tormentas, rachas de viento y las primeras lluvias de barro.

Avisos por tormentas y viento

Esta tarde la inestabilidad vuelve a ganar terreno. Hay avisos por tormentas en varias comunidades del interior, del centro y del este peninsular. Las más intensas se esperan en Castilla-La Mancha, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento, granizo y chubascos localmente intensos.

Durante la próxima madrugada y a lo largo del jueves, los chubascos y tormentas afectarán inicialmente al entorno del Estrecho y se irán extendiendo por Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Podrán ser localmente intensos y acompañados de tormenta e incluso de granizo pequeño. En zonas bajas o mal drenadas no se descartan acumulaciones puntuales de agua.

Las temperaturas máximas volverán a descender y no superarán los 16 °C en ciudades como Huelva, Cádiz, Córdoba o Jaén y en otras zonas del interior. En el Cantábrico todavía se alcanzarán valores cercanos a los 20 °C.

El jueves, foco en el Mediterráneo

A partir del jueves, el eje de la inestabilidad se desplazará hacia la fachada mediterránea. Los avisos por lluvias se concentrarán en Cataluña, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y Baleares. En estas zonas podrán registrarse chubascos intensos y tormentas localmente fuertes. El flujo de levante incidirá directamente sobre el litoral y el prelitoral mediterráneo, favoreciendo precipitaciones más persistentes.

Entre el jueves y el domingo podrían superarse los 150 l/m² en la provincia de Tarragona y en el interior de Castellón, especialmente en áreas expuestas al viento húmedo procedente del mar.

El viento de componente este será persistente y reforzará el oleaje en el Mediterráneo y el mar de Alborán. Además, la circulación seguirá transportando polvo sahariano, por lo que las lluvias de barro podrán repetirse en amplias zonas del este y del centro peninsular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.