Mañana caótica en Madrid por la nieve de la borrasca Kristin: autovías cortadas, retenciones y algunos atrapados

La nieve ha llegado a provocar el corte de autovías tan importantes como la A6 o la A1 en la Comunidad de Madrid a primera hora de este miércoles a consecuencia de la borrasca Kristin.

Se ha vivido una mañana algo caótica con coches parados, nieve en abundancia, neumáticos que patinan por el hielo, conductores necesitando ayuda para circular y, sobre todo, atascos, kilómetros de retenciones y algunos atrapados por la nieve.

La Comunidad de Madrid y su hora punta se ha llevado la peor parte del caos sembrado por la borrasca Kristin. Guardia Civil y equipos de rescate han llevado a cabo cientos de intervenciones y las máquinas quitanieves han trabajado en todo tipo de vías.

La borrasca Kristin

Entre los efectos de Kristin, la A-6 ha permanecido cortada durante buena parte de la mañana en el tramo comprendido entre Guadarrama y Aravaca, en la Comunidad de Madrid, dejando atrapados en la vía a decenas de vehículos.

El temporal ha provocado el embolsamiento de camiones en varias vías principales como la AP-6 en Adanero (Ávila) y en San Rafael (Segovia); en la A-1 en El Molar (Madrid) y Boceguillas (Segovia); en la A-3 en La Almarcha (Cuenca); en la A-42 en San Martín de la Vega (Madrid); en la A-4 en Ocaña (Toledo); en la A-5 en Santa Cruz de Retamar (Toledo) y en la M-45 en Atalaya (Madrid).

El acceso a camiones está prohibido en Madrid la A-6, en Guadarrama; en Cuenca la A-3, en Villares del Saz; en Salamanca la A-50, en Santa Marta de Tormes; en Guadalajara A-2, en Valdenoches; en Soria capital la SO-20; la A-66 en Zamora y León, entre Matilla de Arzón y Ribaseca; en Madrid, también la M-40 en Montecarmelo, la M-45 en Las Castellanas y la M-50 en Boadilla del Monte.

Trenes

En cuanto a la circulación ferroviaria, la borrasca Kristin está impactando tanto en los servicios de alta velocidad como de Cercanías. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comunicado que, en el corredor de Madrid a Barcelona, se circula a 160 kilómetros por hora en el tramo de Guadalajara a Calatayud debido a la nieve. Los primeros trenes han acumulado retrasos entre 70 y 120 minutos.

En el corredor Norte, la velocidad está restringida a 160 km/h entre Soto del Real y el túnel de Guadarrama y entre Medina y Taboadela. En el corredor Sur, la circulación está cortada en Villar del Río (Córdoba) desde las 9:30 horas por inundaciones, al igual que la vía de Córdoba a Jaén y de Córdoba a Antequera.

Otras incidencias

En Palencia, un conductor ha fallecido en un accidente. Centenares de camiones han tenido que ser embolsados más de 8 horas en Ávila o Salamanca, mientras que en Galicia seis coches y un minibus han tenido que ser rescatados en el Alto do Cabalo en Ourense.