Mas inestabilidad

El aviso de César Gonzalo: una nueva DANA deja un inicio de semana invernal

Las lluvias vuelven a recorrer la Península un día en que las temperaturas se desploman en el oeste. En cambio a las costas del Levante regresan los grandes claros. En el resto harán falta los paraguas y en zonas de montaña aparecerán nevadas. La cota que irá bajando, situándose a unos 900 m de altura por la noche.

César Gonzalo

César Gonzalo avanza una semana de invierno de la mano de una nueva DANA. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Acabamos de despedir a la borrasca Regina y ya se acerca desde el Atlántico la siguiente perturbación. Se trata de una DANA, una depresión aislada en niveles altos que nos dejará un comienzo de semana invernal. Tendremos frío, lluvias y además nevadas. Especialmente en el oeste donde las temperaturas se desploman.

Nevadas

La Agencia Estatal de Meteorología activa los avisos por nevadas en el interior de Asturias, León, Palencia, Salamanca, Ávila, Segovia y norte de la Comunidad de Madrid. En estas zonas la cota de nieve irá descendiendo desde los 1.400 metros hasta tan solo unos 900. Se espera que se pueda rebasar los 5cm de espesor. Durante la madrugada del martes los avisos se extienden al sureste. De nuevo podrá nevar en zonas altas de Albacete, Murcia y el este de Andalucía.

Lluvias en marcha

A última hora del domingo aún llovía con fuerza en la Región de Murcia y en el interior de Castellón, durante esta mañana han ido remitiendo. Aún en Baleares podremos tener chubascos intensos, pero en el resto en el del Mediterráneo apenas tendremos precipitaciones, salvo a última hora en Cádiz, Málaga y Ceuta. En el resto en algún momento del día la lluvia hará acto de presencia. Lo hará acompañada de tormentas y de chaparrones en las comunidades del Cantábrico. En la primera mitad del día se esperan en el oeste peninsular. Será de cara a la tarde cuando lleguen a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, el norte de Andalucía, Logroño y Navarra. Más bien para la madrugada del martes es cuando de nuevo podrá llover en la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia.

Temperaturas invernales

En el oeste con la llegada de los efectos de la DANA las temperaturas máximas se desploman. Con valores que serán hasta 8ºC menos que los de ayer, marcando un descenso notable. Las más frías se prevén en Lugo con sólo 7º, en León con 8º, Zamora con 9º y 11º en Cáceres. Por otro lado, en el este los termómetros repuntarán ligeramente, y en Canarias apenas cambiarán. Mañana la bajada se extenderá a la mitad sur.

Resto de la semana

El martes de madrugada habrá que estar atentos a las nevadas que podrán darse a partir de 900 m en el interior de península. Las lluvias irán remiendo en la mitad norte, y se concentrarán en el este, pudiendo ser fuertes en la Comunidad Valenciana. Durante el miércoles un frente rozará el norte, en el resto no tendremos lluvias con temperaturas que se recuperarán en casi todo el país. Así seguiremos hasta el viernes. Que llegará con un nuevo descenso y con más precipitaciones y posibles nevadas en la mitad norte. Iremos confirmando la previsión del fin de semana, que si nada cambia, se presenta con ambiente frío.

