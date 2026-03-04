Primero llegó la calima y ahora las lluvias fuertes de la borrasca Regina: toda la previsión de César Gonzalo

La borrasca Regina se acerca a la península. Ya está rozando Andalucía donde preocupa la fuerza de las lluvias. Desde allí llegarán al centro, para quedarse con nosotros de forma más generalizada durante el jueves y viernes. Lo harán acompañadas de fuerte viento y oleaje, temperaturas más frías, y con la previsión de tener acumulaciones muy importantes en la Comunidad Valenciana y Cataluña. Precisamente mañana se activarán los avisos por lluvias abundantes en estas dos comunidades.

Fuertes tormentas

Hoy la Agencia Estatal de Meteorología activa los avisos por fuertes lluvias y tormentas en Ceuta, Andalucía, el sur de Badajoz, Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y la Comunidad de Madrid. Estos puntos se esperan intensos chaparrones de más de 15 litros/m2 en una hora y probables granizadas. A todo esto, se suman los avisos por fuertes rachas de viento en Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Alicante. Estarán acompañados de fuerte oleaje en las costas del sureste, y a su vez en Canarias. Allí se mantiene la previsión y los avisos por fuerte oleaje y viento. Asimismo, seguirán las lluvias, incluso las nevadas en zonas altas de las islas. De cara a la tarde poco a poco irán volviendo la calma en el archipiélago.

Miércoles 'de barro'

La presencia de polvo en suspensión se mantiene con nosotros, de nuevo podremos tener las conocidas como lluvias de barro. Desde Andalucía, irán ascendiendo hasta llegar al centro de cara a la tarde. Persiste la posibilidad de lluvias más débiles, las que más manchan, en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. No se esperan en Baleares, y mucho menos en el extremo norte. Con cielos despejados en Galicia y las comunidades del Cantábrico con permiso de la calima.

Baile térmico

Con los movimientos de esta borrasca, también empiezan a variar las temperaturas. En cuanto a los valores máximos, subirán de forma generalizada en las islas Canarias. Por otro lado, con el regreso del tiempo inestable los termómetros se desplomarán en Andalucía, donde apenas llegarán a rozar los 17ºC en el Guadalquivir y los 15º en Málaga. En el resto apenas van a cambiar en este miércoles. Sí lo harán durante los próximos días, con bajadas que nos devolverán el frío propio de estas fechas que ya teníamos olvidado. Más frío y tiempo revuelto que seguirán con nosotros durante el fin de semana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.