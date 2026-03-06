Vuelve la nieve y el frío de mano de las lluvias de la borrasca Regina: César Gonzalo avanza la previsión del fin de semana

No se marcha. Llevamos toda la semana hablando de la borrasca Regina, y aún seguiremos haciéndolo durante el fin de semana. Ha rodeado nuestro país, llegó desde el norte del Atlántico para afectar a Canarias, desde allí se situó en el Golfo de Cádiz, y después, cruzó el Estrecho para centrarse hoy sobre las islas Baleares. Finalmente, mañana, se adentrará en el interior de la Península para deshacerse durante el domingo.

Viernes invernal

Hoy desde el Mediterráneo nos deja un viernes invernal. Con temperaturas máximas que se desploman en el interior, restando hasta 7º a los valores de ayer. Así que tenemos que abrigarnos más y seguiremos sin soltar los paraguas. Tenemos lluvias que en este viernes afectan a todo el país. Serán fuertes y persistentes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Valle del Ebro y las comunidades del Cantábrico. En todas estas áreas tenemos avisos amarillos por lluvias intensas. Destaca el nivel naranja activo en Girona donde podrán acumularse en 12 horas más de 150 litros/m2. Más débiles las tendremos en resto del país, y será por la tarde cuando vayan remitiendo en el oeste. Se suman el viento y oleaje que también activan los avisos de AEMET en nuestras costas.

Vuelve la nieve

Es la novedad de esta jornada. La nieve ya ha aparecido en zonas altas del norte, pero lo más importante es que también se esperan en zonas altas del sur y del centro. Con avisos que llegan a nivel naranja, por nevadas de más de 5 cm a partir de 1.200 metros en las sierras del Interior de Murcia, Granada y Almería. También se prevén nevadas, con aviso de nivel amarillo, en zonas altas de Albacete, y de Grazalema en la provincia de Cádiz. En el norte los encontramos en la cordillera Cantábrica, norte de León, sierras de Salamanca y en Ávila.

Finde con ‘Regina’

Las lluvias van a seguir con nosotros, pero serán diferentes, no serán tan abundantes como las de hoy. Serán más esporádicas, dejando largos tramos del día con el paraguas cerrado durante el sábado y el domingo. Mañana por la mañana serán más abundantes, pero por la tarde en el centro y el oeste habrán cesado. Aún sí podrán ser intensas en Tarragona y Castellón. El domingo será al revés: por la mañana prácticamente no las tendremos, pero por la tarde en el centro, el sur y en el este regresarán en forma de chaparrones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.