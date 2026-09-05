Mercedes Martín: "Fuencaliente alcanzó 44,7 ºC el viernes y unas 60 estaciones vivieron una noche tórrida"

El episodio de calor excepcional que afecta a España continúa este sábado después de una jornada de viernes con temperaturas nuevamente extremas y de una madrugada extraordinariamente cálida para la época del año.

Según los registros de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Fuencaliente, en Ciudad Real, alcanzó este viernes 4 de septiembre los 44,7 ºC, la temperatura más alta de la jornada. Le siguieron Montoro (Córdoba), con 43,1 ºC; Arroyo del Ojanco (Jaén) y Miranda de Ebro (Burgos), ambas con 42,4 ºC; y Andújar (Jaén), con 42,3 ºC.

También se registraron valores muy elevados en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), con 41,9 ºC; Madrigal de la Vera (Cáceres), Jalance (Valencia) y Écija (Sevilla), con 41,6 ºC, mientras que Córdoba-Prádena alcanzó 41,5 ºC.

Pese al ligero descenso respecto al jueves, numerosas estaciones volvieron a superar los 40 ºC, confirmando la persistencia de un episodio de calor especialmente intenso para comienzos de septiembre.

El Granado conserva el récord de 2026

La temperatura más alta del actual episodio continúa siendo la registrada el jueves 3 de septiembre en El Granado, Huelva, donde el termómetro llegó a 45,7 ºC. Ese valor es, hasta ahora, la temperatura más alta registrada en España en 2026 y además iguala el récord nacional para un mes de septiembre, establecido en Montoro (Córdoba) en septiembre de 2016.

La jornada del jueves dejó también temperaturas extraordinarias en numerosos puntos: 45,1 ºC en Sevilla-Tablada, 44,7 ºC en Fuentes de Andalucía, 44,5 ºC en Andújar y Fuencaliente y 44,4 ºC en Morón de la Frontera y Montoro.

Más de 90 estaciones de la red de AEMET llegaron o superaron aquel día los 40 ºC, una cifra especialmente llamativa en los primeros días del otoño meteorológico, que comenzó el 1 de septiembre.

Una madrugada tórrida: alrededor de 60 estaciones no bajan de 25 ºC

Al calor diurno se ha sumado una noche excepcionalmente cálida. Durante la madrugada de este sábado, alrededor de 60 estaciones de la red de observación no han bajado de los 25 ºC, el umbral que se utiliza habitualmente para hablar de noche tórrida.

En algunas estaciones ni siquiera se descendió de los 27 ºC, unos valores muy elevados incluso para pleno verano y especialmente anómalos a comienzos de septiembre. Entre los registros disponibles durante la mañana destacan Osuna (Sevilla), con una mínima de 30,0 ºC; Cabo de Creus (Girona), con 28,6 ºC; Castuera (Badajoz), con 27,9 ºC; y Lora de Estepa (Sevilla), con 27,2 ºC.

También se situaron en torno o por encima de los 27 ºC Olvera (Cádiz), Fuentes de Andalucía (Sevilla) y Doña Mencía (Córdoba), con 27,1 ºC, así como Sevilla-Tablada y Écija, con 27,0 ºC.

El calor continúa este sábado

Las temperaturas seguirán siendo muy elevadas durante la tarde de este sábado. En numerosas zonas podrán alcanzarse o superarse los 36 a 39 ºC, tanto en áreas peninsulares como en los archipiélagos. Los valores serán, en general, inferiores a los extremos registrados entre el jueves y el viernes, aunque continuarán claramente por encima de lo habitual para estas fechas. La persistencia de máximas tan elevadas, unida a noches con poco o ningún alivio térmico, mantiene una situación de fuerte estrés por calor en muchas zonas.

Tormentas fuertes y granizo en el norte

El calor no será el único fenómeno adverso de la jornada. Durante este sábado podrán desarrollarse tormentas fuertes en zonas de Galicia y Asturias. Estos fenómenos podrán ir acompañados de rachas de viento muy intensas y granizo de gran tamaño, especialmente durante la tarde. En otras áreas del norte y noroeste peninsular también podrán producirse chubascos y tormentas, localmente intensos.

Peligro muy alto de incendios

La combinación de temperaturas elevadas, vegetación seca, baja humedad y viento provocará además un aumento importante del peligro de incendios forestales. Este sábado el riesgo será muy alto o extremo en amplias zonas de España, especialmente en el norte, centro y este peninsular.

La presencia de tormentas con abundante aparato eléctrico y fuertes rachas de viento puede agravar todavía más la situación, tanto por la posibilidad de que los rayos originen nuevos focos como por la rápida propagación que podría experimentar cualquier incendio ya iniciado. Por ello, se recomienda extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas en zonas forestales.

El calor seguirá el domingo

El episodio continuará durante el domingo, aunque con descensos térmicos en algunas zonas. El norte empezará a notar un alivio más claro, mientras que, en el resto las temperaturas seguirán siendo muy elevadas. Las noches seguirán siendo cálidas en numerosos puntos y el peligro de incendios permanecerá muy alto o extremo en amplias áreas. En el norte, además, la atención seguirá puesta en la evolución de las tormentas.

El Mediterráneo tampoco escapa a este episodio de calor. El mar continúa afectado por una ola de calor marina que abarca prácticamente toda la cuenca, aunque frente al sur y este de España ha comenzado a reducirse algo su extensión. La situación llega después de un julio récord: la temperatura superficial media del Mediterráneo alcanzó los 27,07 ºC, el valor más alto registrado para ese mes.