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EVENTOS ASTRONÓMICOS

De un trío de eclipses a las Perseidas: César Gonzalo enumera los eventos astronómicos que todavía quedan por ver

Tres eclipses en menos de dos años y, esta misma noche, las Perseidas. Después del espectáculo vivido este 12 de agosto, todavía quedan unas cuantas citas para seguir mirando al cielo.

De un trío de eclipses a las Perseidas: los eventos astronómicos que todavía quedan por ver

De un trío de eclipses a las Perseidas: los eventos astronómicos que todavía quedan por ver

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Paula Hidalgo
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El cielo todavía tiene mucho que ofrecer. España acaba de vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años: el eclipse solar total de este 12 de agosto. Miles de personas han salido a la calle para mirar hacia arriba y disfrutar de un fenómeno que no se vivía desde hacía más de 100 años. La oscuridad ha llegado durante unos instantes a los puntos situados en la franja de totalidad y, poco a poco, la luz del Sol ha vuelto. Pero la noche de este 12 de agosto todavía no ha terminado y, en apenas unas horas, llega otro de los grandes espectáculos del verano.

El broche de oro a una jornada marcada por la astronomía lo pondrán las Perseidas, también conocidas como lágrimas de San Lorenzo. La popular lluvia de estrellas alcanza esta madrugada su pico de actividad. Y las condiciones acompañan. Con luna nueva, el cielo permanecerá oscuro y sin luz lunar que dificulte la observación de los meteoros. Una oportunidad para volver a mirar al cielo apenas unas horas después del eclipse.

España, inmersa en un trío de eclipses

Las gafas homologadas utilizadas este miércoles ya se pueden guardar, pero quizá sea buena idea no tirarlas. El eclipse de este 12 de agosto de 2026 es solo el primero de un particular trío que podrá observarse desde España en menos de dos años.

Habrá que esperar algo menos de un año para el siguiente. El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar otro eclipse total, aunque esta vez la sombra de la Luna recorrerá el extremo sur de la Península, incluyendo Ceuta y Melilla.

Y todavía quedará otro. El 26 de enero de 2028 llegará un eclipse anular que recorrerá zonas del centro y del norte de la Península. En esta ocasión, la Luna no llegará a cubrir por completo el disco solar y dejará visible el conocido como 'anillo de fuego' alrededor de nuestra estrella.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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