Mercedes Martín: “Calima y récords de calor en el punto de mira”

Lo venimos diciendo desde hace días: septiembre ha comenzado con calor de pleno agosto. Tras un verano marcado por temperaturas muy elevadas, el cambio de mes no traerá, por ahora, un alivio térmico. Durante los próximos días, los termómetros volverán a alcanzar valores poco habituales para estas fechas.

Detrás de este episodio se encuentra una situación de estabilidad atmosférica, con un domo anticiclónico sobre la Península y Baleares que favorece cielos poco nubosos, muchas horas de sol y un progresivo ascenso de las temperaturas.

La subida será especialmente evidente este jueves en el norte peninsular y el área cantábrica, aunque las temperaturas más altas se registrarán en el suroeste. Se superarán los 35 ºC en buena parte del interior y los 40 ºC en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, con hasta 43 ºC en Badajoz y valores en torno a los 40 ºC en Córdoba y Sevilla. En el norte, Pamplona alcanzará los 36 ºC y Vitoria-Gasteiz los 34 ºC.

El tiempo se mantendrá estable en buena parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Habrá, no obstante, nubes bajas en zonas del Cantábrico, el Estrecho y el litoral de Alborán. Por la tarde podrían desarrollarse nubes de evolución en áreas montañosas del tercio este, con posibilidad de algún chubasco aislado.

El calor tampoco dará tregua durante la noche. Se prevén noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 ºC en los litorales mediterráneos y en buena parte de la mitad sur peninsular.

El viernes, el calor irá a más en el norte

El viernes, la llegada de nubosidad media y alta asociada a la DANA situada al oeste de la Península suavizará ligeramente las temperaturas en el suroeste, mientras que estas seguirán subiendo en el norte, especialmente en el área cantábrica. Aun así, se podrán superar los 40 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

La jornada estará marcada también por la entrada de polvo en suspensión y por la posibilidad de chubascos y tormentas dispersas en la mitad occidental. Todavía existe incertidumbre sobre si serán principalmente secas o si habrá suficiente humedad para dejar precipitaciones más significativas.

En el norte, la escalada de los termómetros será especialmente llamativa. Pamplona pasará de 36 ºC el jueves a 39 ºC el viernes y podría alcanzar los 40 ºC el sábado. En Vitoria-Gasteiz se esperan 37 ºC el viernes y 38 ºC el sábado. En Toledo, por su parte, las máximas rondarán los 40 ºC tanto el jueves como el viernes.

¿Se pueden batir récords de septiembre?

El norte será una de las zonas a vigilar. Pamplona podría alcanzar los 40 ºC el sábado, por encima de los 38 ºC que figuran como máxima absoluta de septiembre en la climatología 1981-2010 del aeropuerto. En Vitoria-Gasteiz, los 38 ºC previstos también superarían los 37,2 ºC recogidos para septiembre durante ese mismo periodo climatológico en Foronda.

Son valores extraordinarios para estas fechas, aunque habrá que esperar a los registros observados y a su posterior validación para confirmar si finalmente se baten récords.

En otras zonas, las previsiones se quedarían por debajo de algunas marcas históricas conocidas. Badajoz/Talavera la Real alcanzó 43,7 ºC en septiembre de 2016, mientras que Toledo llegó a 41,3 ºC durante aquel mismo episodio.

A las altas temperaturas se suma el elevado riesgo de incendios. Se sitúa el peligro en niveles muy altos en amplias zonas, y extremos en áreas del norte y del centro. Una situación que se mantendrá al menos hasta el fin de semana.