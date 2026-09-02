Roberto Brasero avisa de una "vuelta atrás en el tiempo" por las inusuales temperaturas en septiembre

A las cuatro y media de esta tarde ya se habían alcanzado los 40º a la sombra en los observatorios de Andújar (Jaén), Écija (Sevilla) y el aeropuerto de Granada. Y esta noche las mínimas volverán a ser muy altas, con noche tropical por encima de los 20º en los litorales mediterráneos, Canarias, y en buena parte de la mitad sur peninsular. Mañana nos espera un día soleado en la mayor parte de España aunque tendremos algunas brumas y nieblas matinales en el norte peninsular y nieblas costeras en el sur de Andalucía y el estrecho. En Ceuta y Melilla las nubes vienen con algo de calima, un polvo en suspensión que se irá extendiendo por la península en los próximos días, acompañando al calor, sobre todo por Andalucía y el oeste peninsular. Algo de calima también en este de Canarias y nubes en el norte. Lluvias y tormenta hoy serán escasas, quizá algún amago por la tarde en el interior del sureste, pero poca cosa. Sera un día de sol y sobre todo, de más calor.

Se extienden los 40 grados

Las temperaturas subirán mañana en la Península y Baleares y en Canarias apenas cambiarán de momento. Se notará ya n las mínimas de esta noche como hemos dicho y se notará aún más en las máximas de mañana: es probable que suban notablemente, es decir, más de 6 grados, en el Cantábrico y en el suroeste y que se puedan superar los 35 grados en buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro y Mallorca, y los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.

El calor persistirá

En la nota informativa sobre este episodio de altas temperaturas que hoy actualizado la AEMET nos hablan de cierta "incertidumbre a partir del viernes 4" ya que es probable que este día aumente la nubosidad por el suroeste peninsular, con un incremento progresivo de la inestabilidad y con polvo en suspensión. "Con la información actual es probable que los valores diurnos sigan subiendo en el área mediterránea y mitad norte", afirma la agencia estatal. Por el contrario, descenderían por el oeste de Galicia, Extremadura y Andalucía occidental debido a un flujo atlántico. Los valores más altos se prevén en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, donde se podrían superar los 40ºC, así como en los valles de la mitad sur. Las mínimas podrían rondar los 25ºC en zonas del cuadrante suroeste y los 23ºC en el nordeste. De cara al fin de semana, en una situación de creciente incertidumbre, es probable que las temperaturas desciendan progresivamente, de forma más marcada el sábado en el interior peninsular y el domingo en zonas del cantábrico y del oeste. Aun así, se mantendrían valores superiores de los 39ºC en valles del suroeste, en el Ebro y depresiones del nordeste.