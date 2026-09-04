Mercedes Martín: "El Granado alcanza los 45,7 grados, la temperatura más alta registrada en España en 2026"

La estación meteorológica de El Granado, en Huelva, alcanzó este jueves 3 de septiembre los 45,7 grados, la temperatura más alta registrada en España en lo que va de 2026, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El registro supone además un hito histórico para un mes de septiembre. Los 45,7 ºC de El Granado igualan la temperatura alcanzada en Montoro (Córdoba) en septiembre de 2016, de manera que ambos valores constituyen la temperatura más alta registrada en España durante este mes desde que existen datos.

La jornada del jueves dejó también temperaturas extraordinariamente elevadas en buena parte de la mitad sur. Sevilla-Tablada alcanzó 45,1 ºC, mientras que Fuentes de Andalucía, también en Sevilla, llegó a los 44,7 ºC. Andújar, en Jaén, y Fuencaliente, en Ciudad Real, registraron 44,5 ºC, y Morón de la Frontera y Montoro alcanzaron 44,4 ºC. Otros puntos de la red de observación también se aproximaron a estos valores extremos, con 44 ºC en el aeropuerto de Sevilla, 43,9 ºC en Carmona y 43,8 ºC en La Rambla, Córdoba.

En total, más de 90 estaciones de la red de AEMET alcanzaron o superaron los 40 ºC durante el jueves, más del 10 % del total. Una cifra especialmente excepcional para comienzos de septiembre, cuando España se encuentra ya en el otoño meteorológico, iniciado el día 1.

El calor de verano continuará durante el fin de semana

Las altas temperaturas persistirán este viernes y durante el fin de semana. Los termómetros subirán especialmente en el norte y el este de la Península y en Baleares, mientras que descenderán ligeramente en el oeste de Andalucía. Este viernes podrán superarse los 40 grados en el valle del Ebro, el interior de Cataluña, el valle del Tajo y diferentes zonas de la mitad sur.

En el valle del Guadalquivir se esperan nuevamente valores por encima de los 42 grados. Para el sábado y el domingo se esperan ligeros descensos, aunque el calor continuará siendo intenso. Las máximas se situarán entre 38 y 40 ºC en amplias zonas del este, centro y sur peninsular, mientras que en Baleares podrán superarse los 36 grados. Las noches también serán especialmente cálidas, con mínimas que podrían no bajar de los 25 ºC en puntos del área mediterránea, el centro y la mitad sur.

En Canarias, las temperaturas subirán durante el fin de semana y podrán alcanzar entre 34 y 36 ºC en zonas orientadas al sur, especialmente en Gran Canaria. El ambiente cálido podría prolongarse en el archipiélago hasta mediados de la próxima semana.

Calima, tormentas secas y riesgo alto de incendios

El episodio de calor estará acompañado por polvo en suspensión, que dejará cielos calimosos en el oeste y sur de la Península y en Canarias. Además, se prevén también tormentas aisladas este viernes en puntos del suroeste peninsular, el área cantábrica y las cumbres de Canarias.

Imagen de un mapa de las temperaturas | ANTENA 3 NOTICIAS

Durante el fin de semana podrán producirse más chaparrones tormentosos en Galicia, Castilla y León y diferentes zonas del Cantábrico, con posibilidad de extenderse a otras áreas del oeste y norte peninsular. En el noroeste, las tormentas podrán ser más intensas e ir acompañadas de granizo. En otras zonas serán principalmente tormentas secas, con escasa o nula precipitación, abundante aparato eléctrico y fuertes rachas de viento. Estas condiciones incrementarán el peligro de incendios forestales.

El riesgo será muy alto o extremo en amplias zonas de la Península durante el viernes y el fin de semana, debido a la combinación de altas temperaturas, sequedad ambiental, viento y posibles descargas eléctricas. El calor seguirá la próxima semana La próxima semana comenzará sin grandes cambios en las temperaturas en buena parte de España. El lunes se espera un descenso notable en las comunidades cantábricas y en la cuenca del Ebro, aunque los termómetros volverán a subir en estas zonas el martes. En el este, centro y sur peninsular, así como en Baleares, continuarán registrándose máximas superiores a los 36 ºC, mientras que en el valle del Guadalquivir podrán volver a superarse los 40 ºC.

A partir del miércoles, se espera un descenso térmico más generalizado. Las temperaturas continuarán, no obstante, por encima de los valores habituales para estas fechas, aunque ya no serían tan extremas. Las precipitaciones seguirán siendo escasas y se concentrarán principalmente en el extremo norte, sin descartarse alguna tormenta aislada en zonas del interior. El peligro de incendios continuará siendo muy alto o extremo en buena parte de la Península y los archipiélagos.