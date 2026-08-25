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Tormentas en Tarragona

Se recupera la normalidad de rodalíes tras las tormentas que dejan en Tarragona cientos de palomas muertas por el granizo y grandes destrozos

Cuando muchos aún estaban intentando recuperarse del temporal del fin de semana, un nuevo episodio de tormentas provoca estragos en Tarragona.

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Se recupera la normalidad de rodalíes tras las tormentas que dejan en Tarragona granizo de 5 cm., inundaciones y grandes destrozos | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Las imágenes hablan por si solas en algunas zonas de Cataluña. Árboles caídos, calles inundadas, bolas de granizo que incluso han superado los 5 centímetros, carreteras cortadas y líneas de rodalíes afectadas. El temporal no da tregua en Tarragona.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informado de que en Vinyols i els Arcs, en tan solo tres horas se registraron 88,6 litros por metro cuadrado. Los niveles en Tarragona son un poco más bajos, pero igual de impactantes, 77,3 litros por metro cuadrado, con 34 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

También se han registrado rachas de viento de 117 kilómetros por hora en el Lac Redon (Lleida) y granizo de más de 5 centímetros de diámetro en algunos puntos de la Cerdanya (Girona) y la Ribera d'Ebre (Tarragona). Como consecuencia cientos de palomas han aparecido muertas.

A primera hora de la mañana se ha logrado reestablecer la normalidad en las líneas de rodalíes. Las líneas que permanentemente cortaban eran la R14 y RT1, entre Reus y Tarragona; la R16: entre Cambrils y Tarragona; R17 y RT2, entre Salou - Port Aventura y Tarragona y la R15, entre Móra la Nova y Tarragona. Renfe había habilitado un servicio alternativo en autobús para garantizar la movilidad de los viajeros afectados.

Se trata del segundo episodio meteorológico adverso tras el de la madrugada del sábado, que afectó especialmente a El Vendrell y Roda de Berà. En Baleares, un fenómeno meteorológico conocido como Risaga ha inundado varios puertos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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