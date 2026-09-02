Hoy comienza el episodio de altas temperaturas, con los primeros avisos por calor: la previsión completa de César Gonzalo

Más calor que ayer pero menos que mañana es lo que nos espera durante los próximos días. Hoy comienza un nuevo episodio de altas temperaturas, con calor que llega fuera de fecha. El día más complicado será este viernes cuando los 40ºC se puedan alcanzar en capitales de la mitad norte como Zaragoza, Lleida, Logroño, Pamplona y Bilbao. De momento, en este miércoles llega un ascenso generalizado de las temperaturas, activando los primeros avisos de AEMET por calor.

Riesgo por calor

Hoy se activa el nivel naranja de aviso por calor en el valle del Guadalquivir donde podrán rebasar los 40º medidos a la sombra. El nivel amarillo estará vigente en la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, y el interior de Cataluña por valores que oscilarán entre los 36º y 38º. La subida de las máximas dejará una tarde a 34º en Salamanca, Ourense y Huesca. Se prevén 36º en Madrid, Zaragoza y Girona. Las más altas serán los 39º de Sevilla y 38º de Badajoz. En cambio, los valores más frescos se esperan en A Coruña y Santander con 24º. Asimismo en Ceuta y Oviedo con 26 ºC.

Tormentas en el este

Este miércoles durante la tarde las tormentas regresarán a las sierras del este. Podrán ser puntualmente fuertes, acompañadas de granizadas y de fuertes rachas de viento en el interior de Murcia, Albacete, Granada, Jaén y Teruel. No se pueden descartar en el interior de la Comunidad Valenciana y en los Pirineos. Las nubes de tipo bajo se mantendrán durante la mañana en Ceuta, Melilla, costas orientales de Cádiz y Málaga. Por el contrario, los cielos del extremo norte verán como la nubosidad se irá reduciendo con el paso de las horas. En el resto del país volveremos a tener un día con ambiente soleado, salvo por las nubes que podrán quedar retenidas en Canarias, donde el viento será menos intenso que ayer.

Ascenso encadenado

Mañana jueves volveremos a experimentar una nueva subida. Extendiendo el riesgo importante, el aviso de nivel naranja, a Extremadura, y Castilla-La Mancha. Los avisos de nivel amarillo aparecerán en Castilla y León, Logroño, Navarra, Aragón y el interior de Cataluña. El viernes, un nuevo incremento térmico en el norte, nos llevará al pico de calor de este episodio que hoy acaba de comenzar.

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