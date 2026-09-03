Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La previsión

Roberto Brasero: "Mañana, el pico de calor"

Este viernes subirán las temperaturas sobre todo en el norte y este de la península. Se tratará el día más cálido de este episodio de calor con el que estamos estrenando el mes de septiembre porque el fin de semana ya no subirán más… aunque tampoco bajarán mucho.

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Avisos por calor en todas las comunidades

Este jueves hemos superado los 44º en Andújar (Jaén) y en Morón de la Frontera (Sevilla) y más de 42º en Badajoz. El pico de calor de este episodio de altas temperaturas llegará mañana pero no porque suban en estas zonas (donde incluso pueden bajar) sino porque subirán en otras donde no son tan elevadas como en el norte peninsular. Subirán también en el este de la península y sin cambios en el resto de España. Este ascenso de mañana (tras una noche y madrugada que también será más cálida) hace que tengamos avisos por altas temperaturas en todas las comunidades salvo Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Hasta 42º podremos llega en Córdoba, 40º se esperan en Sevilla, Zamora, Logroño y Lérida, 39º en Zaragoza, Orense y Badajoz , 38º en Madrid o 35º en Bilbao.

Calor y calima

En Ceuta puede repetirse la niebla como en estos días, así como en otras zonas del Estrecho, Almería o las costas de Galicia y Asturias. Pero además es probable que se extienda la calima que ya ha empezado a llegar al sur de Andalucía hoy por los cielos del oeste peninsular y las islas orientales de Canarias. Además podríamos tener por la tarde alguna tormenta en Castilla y León y el interior de Asturias y Cantabria. Chubascos aislados. Tiempo seco y sobre todo caluroso en el resto de España.

El fin de semana, muy caluroso

De cara al fin de semana es probable que las temperaturas desciendan progresivamente por el oeste de la península y en el resto seguirán igual de elevadas el sábado y algo más bajas el domingo. Aunque bajen hay que tener en cuenta que lo harán desde valores muy elevados por lo que el sábado las máximas todavía seguirán cera de los 40ºC en el valle del Ebro, interior de Cataluña y los valles del Guadiana y Guadalquivir.

Y el calor nocturno no dará tregua: Las mínimas del fin de semana días podrían mantenerse en los 24ºC- 25ºC en zonas del cuadrante suroeste y los 22ºC en el nordeste. A mediados de la semana que viene ya sí debería notarse un descenso que nos permita hablar de valores normales para la fecha y no tan elevados como los que estamos teniendo, que incluso baten récords. En Teruel se superó ayer la máxima mensual para septiembre con 37,8ºC (la anterior era de 2016 con 36,7º) y en el Observatorio Fabra de Barcelona llegaron a los 33,6º superando los 33º del pasado récord que databa del año 1983 y que era el único récord de calor mensual en este observatorio que aún quedaba del siglo XX. Ahora ya todos los meses del año han tenido su día más cálido en este siglo XIX. Y este observatorio cuenta con registros de datos desde 1914.

Publicidad

El Tiempo

La previsión del tiempo de Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Mañana, el pico de calor"

Antena 3 Noticias

Roberto Brasero avisa de una "vuelta atrás en el tiempo" por las inusuales temperaturas en septiembre

Mercedes Martín y la previsión del jueves 3 de septiembre

Mercedes Martín: “Calima y récords de calor en el punto de mira”

César Gonzalo
Más calor

Hoy comienza el episodio de altas temperaturas, con los primeros avisos por calor: la previsión completa de César Gonzalo

Imagen de Roberto Brasero
La Previsión

Roberto Brasero avanza el "primer episodio de calor del otoño"

Imagen de Mercedes Martín
La Previsión

Mercedes Martín: "Hasta 43 grados en Andalucía y 12 más en Bilbao"

AEMET ha emitido una nota informativa por altas temperaturas ante un episodio anómalo para comienzos de septiembre. No reúne los criterios de ola de calor, pero dejará varias jornadas por encima de los 40 grados.

Canarias estrena el mes de septiembre con calor, calima y fuerte oleaje
Canarias

Canarias estrena el mes de septiembre con calor, calima y fuerte oleaje

La previsión es que esta situación persista al menos hasta el próximo jueves

César Gonzalo

El calor de récord de este verano, promete regresar esta semana: la previsión de César Gonzalo

Vota la mejor foto del tiempo de agosto de 2026

Vota la mejor foto del tiempo de agosto de 2026

Roberto Brasero avisa de la "vuelta del verano" con el aumento de las temperaturas en el fin de semana

Roberto Brasero avisa de una subida en las temperaturas: "Vuelve el calor"

Publicidad