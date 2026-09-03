Roberto Brasero: "Mañana, el pico de calor"

Avisos por calor en todas las comunidades

Este jueves hemos superado los 44º en Andújar (Jaén) y en Morón de la Frontera (Sevilla) y más de 42º en Badajoz. El pico de calor de este episodio de altas temperaturas llegará mañana pero no porque suban en estas zonas (donde incluso pueden bajar) sino porque subirán en otras donde no son tan elevadas como en el norte peninsular. Subirán también en el este de la península y sin cambios en el resto de España. Este ascenso de mañana (tras una noche y madrugada que también será más cálida) hace que tengamos avisos por altas temperaturas en todas las comunidades salvo Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Hasta 42º podremos llega en Córdoba, 40º se esperan en Sevilla, Zamora, Logroño y Lérida, 39º en Zaragoza, Orense y Badajoz , 38º en Madrid o 35º en Bilbao.

Calor y calima

En Ceuta puede repetirse la niebla como en estos días, así como en otras zonas del Estrecho, Almería o las costas de Galicia y Asturias. Pero además es probable que se extienda la calima que ya ha empezado a llegar al sur de Andalucía hoy por los cielos del oeste peninsular y las islas orientales de Canarias. Además podríamos tener por la tarde alguna tormenta en Castilla y León y el interior de Asturias y Cantabria. Chubascos aislados. Tiempo seco y sobre todo caluroso en el resto de España.

El fin de semana, muy caluroso

De cara al fin de semana es probable que las temperaturas desciendan progresivamente por el oeste de la península y en el resto seguirán igual de elevadas el sábado y algo más bajas el domingo. Aunque bajen hay que tener en cuenta que lo harán desde valores muy elevados por lo que el sábado las máximas todavía seguirán cera de los 40ºC en el valle del Ebro, interior de Cataluña y los valles del Guadiana y Guadalquivir.

Y el calor nocturno no dará tregua: Las mínimas del fin de semana días podrían mantenerse en los 24ºC- 25ºC en zonas del cuadrante suroeste y los 22ºC en el nordeste. A mediados de la semana que viene ya sí debería notarse un descenso que nos permita hablar de valores normales para la fecha y no tan elevados como los que estamos teniendo, que incluso baten récords. En Teruel se superó ayer la máxima mensual para septiembre con 37,8ºC (la anterior era de 2016 con 36,7º) y en el Observatorio Fabra de Barcelona llegaron a los 33,6º superando los 33º del pasado récord que databa del año 1983 y que era el único récord de calor mensual en este observatorio que aún quedaba del siglo XX. Ahora ya todos los meses del año han tenido su día más cálido en este siglo XIX. Y este observatorio cuenta con registros de datos desde 1914.