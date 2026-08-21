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REVENTÓN TÉRMICO

Así ha quedado Valencia tras el reventón térmico: palmeras arrancadas, arena volando y calles anegadas

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia tuvo que realizar más de 120 actuaciones, principalmente en municipios de La Ribera como Alzira, Carcaixent y Guadassuar.

Árbol arrancado en Valencia

Árbol arrancado en Valencia EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La provincia de Valencia ha amanecido este viernes recuperando poco a poco la normalidad, después de una intensa tormenta que durante la tarde del jueves dejó numerosos destrozos en distintos puntos del territorio.

El episodio estuvo marcado por fuertes reventones húmedos, lluvias intensas y rachas de viento muy violentas. Uno de los registros más destacados se alcanzó en Sumacàrer, donde el viento llegó a alcanzar los 149 kilómetros por hora. En Alzira se registraron rachas de 143 km/h, mientras que en Corbera y l'Alcúdia alcanzaron los 125 y 114 km/h, respectivamente.

Más de 120 actuaciones

La fuerza del viento provocó la caída de árboles y ramas, daños en cornisas y otros elementos de edificios, además de problemas en las calles y carreteras. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia tuvo que realizar más de 120 actuaciones, principalmente en municipios de La Ribera como Alzira, Carcaixent y Guadassuar.

La lluvia también cayó con mucha intensidad. En Polinyà de Xúquer, donde se acumularon 21,4 litros por metro cuadrado, 14,1 de ellos en apenas diez minutos. En plena tormenta, la temperatura se desplomó desde los 37,7 grados hasta los 18,1, en un cambio muy brusco provocado por la entrada de aire frío asociada al fenómeno.

El temporal también dejó imágenes llamativas en las zonas próximas al mar. Palmeras y otros elementos fueron derribados, la arena de las playas fue desplazada por el viento y las sombrillas salieron despedidas, mientras que el fuerte oleaje complicó las condiciones en la costa. En algunos puntos, la violencia de la tormenta obligó a los conductores a detener sus vehículos ante la escasa visibilidad provocada por la lluvia.

Las zonas de La Ribera Alta y La Ribera Baixa fueron especialmente afectadas, aunque las tormentas también dejaron consecuencias en otros puntos de la provincia.

Este viernes, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha dado por finalizadas las alertas por lluvias, tormentas y fenómenos costeros. También se ha desactivado la preemergencia hidrológica amarilla en la cuenca Albaida-Cañoles.

Tras una tarde marcada por el viento extremo y las lluvias torrenciales, los servicios de emergencia continúan trabajando para retirar los restos y reparar los daños ocasionados por un episodio, que dejó numerosas escenas de destrucción en la provincia de Valencia.

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