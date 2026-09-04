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Altas temperaturas

Hoy pueden caer numerosos récords de temperaturas: César Gonzalo avisa que llega el pico de calor

Los 40ºC y los avisos de nivel naranja se extienden a la mitad norte de la península. Salvo al oeste de Andalucía y Extremadura, con el calor retrocediendo, llega el pico de este episodio de altas temperaturas. Hoy en el oeste podremos tener algunos chubascos, en el resto, pocos cambios.

César Gonzalo

César Gonzalo explica septiembre comienza con un episodio de calor insólito. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Estamos ante un día en el que las efemérides de temperaturas para el mes de septiembre se pueden tambalear. Si se cumple la previsión de los valores máximos para hoy, en unas 10 capitales de provincia, podrían vivir la tarde más calurosa registrada desde que hay registros de este mes. Todo en el día en el que llega el pico de este episodio de altas temperaturas, que nos dejará valores similares a los de una ola de calor de julio.

Riesgo importante

Casi todo el país se encuentra en aviso por calor. Se libran en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. AEMET activa el nivel naranja en Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y en el interior de la Comunidad Valenciana. Además, lo mantiene en la mitad sur. Destacan los 41º previstos en Logroño, Zaragoza y Lleida. Los 39º de Pamplona, Girona, Ourense, Zamora y Madrid. El calor se intensifica en todo el país, salvo en el oeste de Andalucía y Badajoz donde pierde fuerza.

Pequeña DANA

Hoy tenemos una novedad, una DANA poco activa, está rozando el oeste del país. Durante la mañana podría dejar algún chubasco débil en el oeste de Huelva, de Extremadura, de Zamora, de León, en el interior de Asturias y de Galicia. En el resto se mantiene la estabilidad de las últimas jornadas. Con nubes de tipo bajo en las costas mediterráneas de Andalucía, Ceuta, Melilla y el norte de Canarias. Además, la calima irá extendiéndose por los cielos de la península, sobre todo en el oeste.

Fin de semana

Durante el fin de semana tan solo restaremos 2º, o como mucho 3º, a las temperaturas máximas. Así que seguirá el calor, es más, la madrugada del sábado se presenta especialmente calurosa. Durante la tarde del sábado los chaparrones repetirán en el oeste de la península, también se prevén en los pirineos y sierras del norte de Andalucía. El domingo inestabilidad se traslada al este, con cielos nubosos por la mañana, y posibles tormentas de tarde en el alto Ebro.

¿Hasta cuándo?

Durante el fin de semana, algo bajarán las temperaturas, pero no será un descenso muy palpable. Si se cumplen las previsiones, habrá que esperar a mediados de la próxima semana, para volver a los valores que nos suele dejar septiembre.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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