Canarias estrena el mes de septiembre con calor, calima y fuerte oleaje

Septiembre comienza en Canarias con un episodio de calor intenso que se va a mantener al menos durante tres días. El calor y la calima van a ser los principales protagonistas a lo largo de la primera semana de septiembre con termómetros que podrían alcanzar los 35 grados, principalmente en el sur de las islas de Gran Canaria y Tenerife. La calima hará que esa temperatura se mantenga a lo largo de todo el día y que durante las noches el mercurio no baje de los 25 grados lo que provocará que tengamos noches tropicales.

Sin duda temperaturas apropiadas para disfrutar del mar, pero ojo porque el viento podría arruinar la experiencia. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado a partir de este martes, 1 de septiembre, los avisos amarillos en la costa sur de Tenerife y Gran Canaria por fenómeno costero. Se esperan vientos fuertes y oleaje fuerza 7 principalmente en la costa este de estas islas con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h. Este oleaje afectará principalmente al canal entre Tenerife y Gran Canaria y al sureste de ésta última. Habrá condiciones de marejada y fuerte marejada pero también mar de fondo que va a afectar especialmente a las costas abiertas al sur con olas de hasta 2 metros.

Ante esta situación el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros a partir de este martes por la noche para las islas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Los consejos para prevenir situaciones de riesgo apuntan a evitar la pesca en costas abiertas, no acercarse a extremos de muelles o espigones, ni arriesgarse a sacar fotos donde rompen las olas y si cae al agua, intentar apartarse de donde rompen las olas. Si intenta salir del agua, no nadar a contracorriente y dejarse llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando hay que intentar nadar.