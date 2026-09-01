Mercedes Martín: "Hasta 43 grados en Andalucía y 12 más en Bilbao"

El otoño meteorológico acaba de comenzar, pero el tiempo será de pleno verano. Tras un martes todavía de transición, las temperaturas comenzarán a subir de forma generalizada este miércoles y el episodio alcanzará su fase más intensa entre el jueves y el fin de semana.

La situación ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a emitir una nota informativa por altas temperaturas. Aunque no cumple los criterios para un aviso especial por ola de calor, AEMET considera que se trata de un episodio significativo por la intensidad de los valores previstos y por producirse ya a comienzos de septiembre.

El miércoles comienza la subida

Este martes todavía deja una situación más variable. Galicia y el Cantábrico presentan mayor nubosidad y alguna precipitación débil, mientras que también pueden aparecer chubascos o tormentas en puntos del este, la Ibérica sur y los Pirineos.

El cambio se hará más evidente el miércoles. Las temperaturas subirán en la Península y Baleares y se superarán los 35 grados en amplias zonas del suroeste, la meseta sur, el valle del Ebro y las depresiones del nordeste. En numerosos puntos del centro del valle del Guadalquivir se rebasarán ya los 38 ºC. Además, se espera calima en la mitad sur y este.

Entre las capitales, Córdoba y Sevilla rondarán los 39 ºC, mientras que Badajoz, Ciudad Real, Granada y Jaén se moverán alrededor de los 38 grados. Zaragoza y Lleida alcanzarán unos 36 grados. El contraste seguirá siendo acusado con la fachada cantábrica: 24 grados en A Coruña y Santander, 26 ºC en Oviedo y 28 ºC en Bilbao.

Se mantiene además los avisos por altas temperaturas para este miércoles en zonas del centro, sur y nordeste, con umbrales que alcanzarán los 40 grados en algunos valles andaluces.

Por la tarde podrán desarrollarse tormentas en el sistema Ibérico y en las sierras del sureste, localmente acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Jueves y viernes, los días más calurosos

El jueves comenzará la fase más intensa del episodio. Los avisos por calor se extenderán a numerosas zonas del interior y los 40 grados podrán superarse en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Los 35 ºC abarcarán buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro, Mallorca y zonas bajas del sureste.

El interior de Andalucía concentrará los valores más elevados. Córdoba capital pasará de unos 40 grados el miércoles a 42 grados el jueves y 43 grados el viernes.

En Palma del Río (Córdoba) se esperan 41 ºC el miércoles y 43 ºC tanto el jueves como el viernes. Cantillana (Sevilla) alcanzará también los 43 ºC el jueves, antes de bajar ligeramente hasta los 42 ºC el viernes.

En Andújar (Jaén) el máximo llegará un día después: se esperan 42 grados el jueves y 43 ºC el viernes.

No será, por tanto, un único pico de calor. Algunas zonas del interior andaluz encadenarán varias jornadas consecutivas por encima de los 40 ºC y el alivio nocturno será escaso.

Las mínimas también irán al alza. Durante la próxima madrugada se esperan alrededor de 20 ºC en Córdoba, 21 ºC en Sevilla, 22 ºC en Jaén y Almería y 23 ºC en Cádiz. Barcelona rondará los 24 ºC.

Del ambiente suave a rozar los 40 grados en el Cantábrico

La otra gran subida estará en el norte. Mientras Andalucía encadenará varios días por encima de los 40 ºC, el Cantábrico registrará uno de los ascensos térmicos más acusados de la semana.

AEMET considera probable que ya el jueves las máximas suban más de seis grados en algunas zonas. Bilbao refleja especialmente bien ese cambio: de los 27 ºC de este martes pasará a 28 ºC el miércoles y 32 ºC el jueves. El viernes podría alcanzar los 38 ºC y el sábado rozar los 40 ºC, con 39 ºC previstos. En apenas cuatro días supondría una subida de 12 grados.

El cambio posterior podría ser igualmente acusado. El domingo, la máxima volvería a caer hasta valores próximos a los 29 ºC, unos diez grados menos que el sábado.

Las temperaturas previstas para el final de la semana todavía están sujetas a ajustes, por lo que habrá que seguir las próximas actualizaciones.

Más riesgo de incendios y noches tropicales

El calor tendrá también consecuencias sobre el peligro de incendios forestales. El riesgo ya es muy alto o extremo en amplias zonas del centro, este y sur peninsular y en las islas canarias de mayor relieve, y podrá aumentar en numerosos puntos desde el jueves y durante el fin de semana.

A ello se sumará la extensión de las noches tropicales, con mínimas que no bajarán de 20 grados en buena parte del litoral mediterráneo y de la mitad sur peninsular durante la fase más cálida.

Que se alcancen 42 o 43 grados en determinadas localidades no implica, por sí solo, que el episodio sea considerado una ola de calor. Para esa clasificación cuentan también la duración, la extensión territorial y la intensidad de las temperaturas respecto a los valores habituales de cada zona. De ahí que AEMET haya optado por una nota informativa por altas temperaturas y no por un aviso especial de ola de calor.

El calor podría continuar la próxima semana

El episodio del final de esta semana tampoco supondría necesariamente el final de las temperaturas elevadas. Las predicciones semanales mantienen una señal cálida para la próxima semana en buena parte de España, especialmente en el este y el sur.

Incluso para el periodo comprendido entre el 14 y el 20 de septiembre continúa apareciendo una tendencia hacia temperaturas superiores a las habituales, aunque la incertidumbre aumenta considerablemente a medida que se amplía el plazo.