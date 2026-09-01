Roberto Brasero avanza el "primer episodio de calor del otoño"

Para la ciencia climatológica el otoño comienza el 1 de septiembre, como explicábamos ayer, y en meteorología tampoco es habitual tener en este mes temperaturas tan altas como las que vamos a tener en los próximos días. Lo llamamos de momento episodio de calor y no ola de calor porque no parece que vayan a extenderse muchos días los picos más altos ya en principio deberían bajar las temperaturas este sábado por el oeste de España y sobre todo en el suroeste peninsular.

Vuelven los 40 grados

De momento, para este miércoles regresan los avisos por calor que serán de nivel naranja en el Valle del Guadalquivir donde se espera alcanzar los 40 grados a la sombra y de nivel amarillo en zonas de Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y el interior de Cataluña. Para mañana ya se prevén más avisos de nivel naranja en el suroeste y pasado se extenderá muy probablemente a más provincias. Predominará el sol este miércoles aunque seguirán las nubes en Ceuta y Melilla con alguna llovizna y el viento fuerte en Canarias y atención a las tormentas que pueden desarrollarse por la tardes y algunas pueden ser fuertes en zonas de Cuenca, Albacete o Teruel, el interior de Murcia y de la Comunidad Valenciana o en sierras de Almería y Granada.

Calima y tormentas

Aparte de esas tormentas los cielos tenderán a despejarse en zonas donde hoy todavía veíamos nubes como en el litoral mediterráneo o a orillas del Cantábrico. Y una cosa más: el calor no viene solo, irá acompañado de calima o polvo en suspensión. El movimiento de una borrasca, que es un incluso una pequeña DANA, situada en el sur del Atlántico conducirá esa masa de aire cálido, seco que hará subir la temperaturas y el polvo en suspensión de la arena del Sahara que irá haciéndose presente a lo largo de mañana y sobre todo jueves y viernes en los cielos de buena parte de la Península y Baleares.

Episodio de altas temperaturas

La AEMET ha emitido hoy una nota informativa sobre esta subida progresiva de las temperatura que alcanzará "valores muy elevados para la época del año" en la que estamos.

"El jueves se intensifica el flujo cálido de componente sur", cuenta la nota informativa, "provocando ascensos adicionales en toda la Península, sobre todo en el oeste y norte, pudiendo ser notables en la mitad norte de Galicia e interior del área Cantábrica. Para este día se prevén los 40ºC de temperatura máxima en los valles de la mitad sur e incluso los 42ºC en el Guadalquivir. En zonas bajas del nordeste peninsular y valle del Ebro se alcanzarán los 37ºC, mientras que en amplias zonas de la meseta norte superarán los 34ºC".

Y la situación, aunque con más incertidumbre, se prolongaría durante el viernes, cuando "es probable que los valores diurnos sigan subiendo en el área mediterránea y área cantábrica, donde podrían superarse los 38ºC en su zona más oriental. Por el contrario, empezarían a descender por el oeste peninsular debido a un flujo atlántico más fresco, junto con la presencia de nubosidad. Los valores más altos se prevén en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, donde se podrían superar los 40ºC, así como en los valles de la mitad sur. Las mínimas podrían rondar los 25ºC en zonas del cuadrante suroeste y los 23ºC en el nordeste". Vienen por lo tanto días y noches más propias de pleno verano