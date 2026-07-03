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Canarias, en riesgo extremo por alta radiación ultravioleta

Sanidad advierte de los daños: en el ADN, quemaduras solares, reacciones fototóxicas e inmunodepresión.

El calor pondrá mañana en aviso a 8 CCAA, con Extremadura y Canarias en nivel naranja

El calor pondrá mañana en aviso a 8 CCAA, con Extremadura y Canarias en nivel naranja EUROPAPRESS

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Gracia López
Gracia López
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El riesgo extremo para la salud por radiación ultravioleta afecta a veintinueve municipios de las islas hasta el domingo 6 de julio, según la previsión a cinco días proporcionada por la de la AEMET. En el resto de municipios de las isla, se mantienen en nivel de riego muy alto por radiación UV.

Canarias es la región de España con nivel más elevado de radiación UV durante todo el año, lo que obliga a tomar medidas de prevención en función del nivel de riesgo, recordando que la exposición a radiación aumenta con la altura.

Protección ante el sol

Protegerse del sol es una responsabilidad que se debe mantener no solo en verano o cuando vamos a la playa, sino durante todo el año y en cualquier lugar de nuestras Islas, incluso en los días nublados. Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza el umbral de muy alto, es recomendable enfatizar el uso diario de protección solar (SPF 50 +), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y de forma muy particular, proteger del sol a los menores y a los mayores. Sin olvidar a todas aquellas personas que trabajan con exposición al sol y que deben tener protección a la radiación UV.

Los técnicos de la Dirección General de Salud Pública insisten en que el daño solar es acumulativo y que la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años, o incluso décadas, después. En los días nublados, los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes, aunque la sensación de calor puede ser menor, lo que también sucede cuando existe brisa.

Riesgos de la radiación UV

Los efectos agudos de la radiación UV pueden ser variados: daños en el ADN, quemaduras solares, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas e inmunodepresión, que puede considerarse un factor de riesgo de cáncer y dar lugar a la reactivación de virus, como por ejemplo el del herpes labial.

La sobrexposición a la radiación ultravioleta puede causar graves problemas de salud, incluido el cáncer: el más conocido el melanoma, que es el cáncer de células basales o basocelular y de células escamosas o espinocelular. Además, la exposición a la radiación UV aumenta el riesgo de presentar enfermedades oculares si no se usa protección adecuada para los ojos.

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