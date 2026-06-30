Roberto Brasero avanza un cambio de tiempo: "Julio llega con sorpresas"

En este mes que termina hoy han pasado cosas que nunca habían pasado en España en un mes de junio. Capitales como Vitoria, Valladolid y Zamora han visto los 40º en sus termómetros oficiales: nunca se habían alcanzado en junio. Bilbao ha vivido 6 noches tropicales seguidas (del 20 al 25) y luego tuvo una más, la del 27º, donde batió incluso su récord de la mínima mensual más alta con 21,2º y Reus lo batió ayer con una noche 23,3º. Son solo algunos ejemplos. O el de Almería, donde estuvieron 3 jornadas seguidas, con sus días y -sobre todo- con sus noches, sin bajar de los 30.

No es el calor de siempre porque esto antes no había pasado. Por eso son récords o efemérides. Incluso algunas absolutas: ni en junio ni en julio ni en agosto habían registrado en ningún lugar de Cantabria los 43,7º a los que llegaron en Tama (Liébana) durante la ola de calor de este histórico mes de junio que hoy termina.

Mañana refresca por el norte

Mañana, para estrenar el mes de julio: viento norte. Esa es la novedad y eso significa que mañana bajarán las temperaturas en el norte peninsular y Canarias. Sobre todo se notará en el interior de las comunidades del Cantábrico, Castilla y León, Navarra, La Rioja y el centro de Aragón. La máxima prevista para Burgos será de 23º; como en Oviedo y Santander; en Pamplona 24º, en Valladolid como mucho 30º, y en Zaragoza 31º.

Nada que ver con lo que hemos tenido. Sin embargo en la mitad sur mañana todavía subirán algún grado más. Calor sobre calor para llegar a los 40º en Sevilla, Cáceres o Ciudad Real y hasta 42º en Badajoz. No cambian en el este y bajan ligeramente en Canarias donde también soplará fuerte el viento a primera hora.

Nubes en el Cantábrico con lluvias débiles y posibles tormentas por la tarde en el interior de Mallorca, los Pirineos, el sistema ibérico o incluso sierras de Andalucía. Pero serán poca cosa. Sobre todo lucirá el sol con más calor en el sur y cierto refresco en la mitad norte.

Debido a ese viento que luego de madrugada llegará a la zona centro para rebajar un poco el intenso calor que pasaremos esta noche. Mañana se debería dormir un poco mejor. Aunque parece que este alivio no durará mucho ya que para el fin de semana de nuevo estamos viendo un ascenso generalizado y notable de las temperaturas que nos llevará a valores más altos de los propios para esa fecha, es decir, de nuevo muy calurosos. Esa podría ser otra sorpresa que llegue con julio, pero ya nos pilla avisados.

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