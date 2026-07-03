El aviso de César Gonzalo: comienzo de vacaciones para muchos con la amenaza de una nueva ola de calor

Arranca una nueva operación salida, que vendrá acompañada de un nuevo episodio de calor extremo. Llega un nuevo 'domo', o cúpula de calor, que nos podría llegar a dejar segunda ola de calor del verano. Alcanzaremos la cúspide de este episodio este próximo lunes.

Lunes pico del calor

En las capitales del norte se quedarán cerca de sentar nuevos récords de calor. Con cifras tan sorprendentes como los 42º previstos en Logroño y Zaragoza; Los 40º de Pamplona y 39º en Vitoria. En el centro volverán a rozar los 40ºC, y mientras tanto se superarán en capitales del sur como Córdoba con 43º medidos a la sombra.

Operación salida calurosa

Hoy las máximas suben en la mitad norte y en el centro. En cambio, bajarán simbólicamente en Andalucía, donde apenas restarán un par de grados. Aún así se mantiene el aviso de nivel naranja por que podrán rebasar los 40º en el Guadalquivir e interior de Huelva. También está vigente en Extremadura, incluso en Pontevedra por temperaturas de más de 37 ºC. El nivel amarillo de mantiene en Madrid, Cuenca, Guadalajara, Huesca y Cataluña por más de 36ºC; También en Toledo donde podrían llegar a 40ºC. Las temperaturas más bajas se prevén en las comunidades del Cantábrico, donde no pasarán de los 25º en zonas de litoral. Mientras en Canarias llegarán a 30º en Santa Cruz de Tenerife y 26º en las Palmas de Gran Canaria.

Días soleados

El ‘domo de calor’ que nos acompaña se caracteriza por la presencia de altas presiones en superficie. Durante el fin de semana, se van a ubicar en el mar Cantábrico, dejándonos tiempo muy estable. Hoy tan solo esperamos nubes de tipo bajo, tendiendo a retirarse en Cantabria y País Vasco. Por la tarde podría escaparse algún chubasco en el norte de Andalucía y sierras de Teruel. En resto se imponte el sol, con la excepción del norte de Canarias. Además, el viento de levante soplará con fuerza en Cádiz. Durante el fin de semana, las temperaturas seguirán subiendo, sobre todo en el norte donde también se marcharán las nubes. El domingo se mantiene el sol, con posibles tormentas por la tarde en zonas de montaña del interior.

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