Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La Previsión

El aviso de César Gonzalo: comienzo de vacaciones para muchos con la amenaza de una nueva ola de calor

Durante los próximos días las temperaturas seguirán subiendo hasta llegar a los 40º en la mitad norte y seguir superándolos en el sur. En este viernes llega una primera subida en el centro y el norte, obligando a activar el aviso de nivel naranja por calor en Pontevedra, Extremadura y Andalucía.

César Gonzalo

Comienzo de vacaciones para muchos, con la amenaza de una nueva ola de calor | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
César Gonzalo
Publicado:

Arranca una nueva operación salida, que vendrá acompañada de un nuevo episodio de calor extremo. Llega un nuevo 'domo', o cúpula de calor, que nos podría llegar a dejar segunda ola de calor del verano. Alcanzaremos la cúspide de este episodio este próximo lunes.

Lunes pico del calor

En las capitales del norte se quedarán cerca de sentar nuevos récords de calor. Con cifras tan sorprendentes como los 42º previstos en Logroño y Zaragoza; Los 40º de Pamplona y 39º en Vitoria. En el centro volverán a rozar los 40ºC, y mientras tanto se superarán en capitales del sur como Córdoba con 43º medidos a la sombra.

Operación salida calurosa

Hoy las máximas suben en la mitad norte y en el centro. En cambio, bajarán simbólicamente en Andalucía, donde apenas restarán un par de grados. Aún así se mantiene el aviso de nivel naranja por que podrán rebasar los 40º en el Guadalquivir e interior de Huelva. También está vigente en Extremadura, incluso en Pontevedra por temperaturas de más de 37 ºC. El nivel amarillo de mantiene en Madrid, Cuenca, Guadalajara, Huesca y Cataluña por más de 36ºC; También en Toledo donde podrían llegar a 40ºC. Las temperaturas más bajas se prevén en las comunidades del Cantábrico, donde no pasarán de los 25º en zonas de litoral. Mientras en Canarias llegarán a 30º en Santa Cruz de Tenerife y 26º en las Palmas de Gran Canaria.

Días soleados

El ‘domo de calor’ que nos acompaña se caracteriza por la presencia de altas presiones en superficie. Durante el fin de semana, se van a ubicar en el mar Cantábrico, dejándonos tiempo muy estable. Hoy tan solo esperamos nubes de tipo bajo, tendiendo a retirarse en Cantabria y País Vasco. Por la tarde podría escaparse algún chubasco en el norte de Andalucía y sierras de Teruel. En resto se imponte el sol, con la excepción del norte de Canarias. Además, el viento de levante soplará con fuerza en Cádiz. Durante el fin de semana, las temperaturas seguirán subiendo, sobre todo en el norte donde también se marcharán las nubes. El domingo se mantiene el sol, con posibles tormentas por la tarde en zonas de montaña del interior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo

El aviso de César Gonzalo: comienzo de vacaciones para muchos con la amenaza de una nueva ola de calor

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa de una posible segunda ola de calor: "Se acabó el alivio"

César Gonzalo

César Gonzalo avisa de lo que viene tras el respiro de calor: "Un nuevo episodio de altas temperaturas"

La previsión de Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero: "Se va confirmando una nueva ola de calor en camino"

César Gonzalo
Tiempo estable

El aviso de César Gonzalo: "Tenemos un nuevo episodio de altas temperaturas a la vuelta de la esquina"

La previsión de Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero avanza un cambio de tiempo: "Julio llega con sorpresas"

Con mucho calor despedimos hoy este histórico mes de junio y mucho calor tendremos mañana para recibir el mes de julio. Pero hay una novedad: en el norte peninsular, y sin que sirva de precedente, ¡mañana refrescará!

Las mejores fotos de junio
Tus imágenes

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de junio 2026

Vota tu imagen favorita entre las 10 seleccionadas este mes de junio

Chubascos y tormentas fuertes en el interior este peninsular para este domingo

Avisos naranjas por lluvias y tormentas en cinco comunidades y máximas de hasta 39 grados en el sur y Baleares

Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río.

El calor aprieta con hasta 38 grados y activa avisos en seis comunidades por altas temperaturas y tormentas

Roberto Brasero: "La ola acaba, el calor sigue"

Roberto Brasero: "La ola acaba, el calor sigue"

Publicidad