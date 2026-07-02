Roberto Brasero avisa de una posible segunda ola de calor: "Se acabó el alivio"

Este viernes van a ir subiendo las temperaturas sobre todo en el norte de España y seguirán subiendo durante el fin de semana de modo que el domingo podríamos estar ya en la segunda ola de calor de este verano. Y es que es probable esas temperaturas más altas de lo normal -y lo normal en estas fechas es que ya sean altas de por sí - se prolonguen hasta el martes incluido, siendo el lunes la peor jornada de esta posible ola de calor, la segunda del verano.

Sol, calor y viento de Levante

Mañana en el primer viernes de julio, tendremos un tiempo típico de verano con todos los ingredientes del anticiclón: mucho sol, viento de levante con rachas fuertes en el estrecho y más calor. En la mitad sur peninsular las máximas serán parecidas a las de hoy, incluso podrían bajar algún grado en Huelva, Córdoba y Sevilla,, aun así llegaremos a los 40º en estas provincias también en las de Badajoz y Jaén.

En la mitad norte sumaremos grados y vuelven mañana los avisos por calor de nivel amarillo a Cataluña, el norte y de Aragón y Galicia donde En el caso del valle del Miño llegan a nivel naranja por los posibles 37º del sur de Pontevedra.

Más calor el fin de semana

El sábado subiendo mañana sábado con otro día soleado y otro día de Levante en Cádiz. Y otro día de temperaturas muy altas, por encima de 36-39 grados, en buena parte de la Península, excepto en el Cantábrico, litorales mediterráneos y en zonas altas, incluso los 39-41 grados en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y el Ebro.

El domingo el ascenso térmico será generalizado y estaremos entre los 37º a 39º en el interior de la península y baleares y a 42º en los valles del Guadalquivir y Guadiana. No tan altas pero también serán calurosas las del litoral mediterráneo y Canarias.

El lunes será el peor día

En una nota informativa, la Agencia Estatal de Meteorología habla de momento de un "episodio de temperaturas muy altas y persistentes" en la que tendríamos la jornada del lunes como "el punto álgido del episodio" ya que es probable que se alcancen los 34-36 ºC en los valles interiores del Cantábrico, sin descartar los 38-40 ºC en su parte oriental el lunes.

Se espera alcanzar los 36-38 ºC de forma generalizada en buena parte de la Península e interior de Baleares; 38-40 ºC en los valles del Miño y Ebro, depresiones del nordeste y cuadrante suroccidental, y 40-42 ºC en puntos de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Y "con una elevada incertidumbre”, continúa la nota de AEMET, "lo más probable es que el lunes se inicie un descenso térmico por el extremo oeste peninsular, que se extendería el martes 7 al Cantábrico, mientras que ascenderían o se mantendrían sin cambios en el sur y este peninsulares". Lo que empieza siendo un episodio puede acabar en ola de calor, dependiendo de la extensión de esa posible bajada del martes. Ya iremos viendo.

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