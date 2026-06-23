España se enfrenta hoy, 23 de junio, al día más duro de la ola de calor

Las heladerías son estos días los lugares más buscados en esta ola de calor. Superamos los 35 grados, y en algunas zonas los 40 y 42. Hay 15 comunidades con avisos por altas temperaturas.

Las cocinas de los restaurantes se convierten en un infierno. Aquí no se pueden poner aires acondicionados, sólo sistemas de ventilación, y la temperatura puede alcanzar los 50 grados. Además del calor propio del verano, todos los aparatos generan más.

Las noches serán tropicales (más de 20ºC) y en ocasiones tórridas (más de 25ºC). Esto obliga a cambiar las horas de hacer deporte o pasear a las mascotas, que pasan al amanecer o al anochecer. Los animales sufren mucho con estas temperaturas.

Euskadi, en alerta roja

La ola de calor comenzó el lunes con un ascenso de las temperaturas en el tercio oriental peninsular, Baleares y el Cantábrico oriental. Se superan los 35 grados de temperatura en buena parte del país y en algunos puntos incluso los 40. Hasta los 42 grados llegarán en el valle del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación cambiará el jueves, con bajada generalizada de los valores, aunque en algunos puntos seguirán siendo elevados. Sí bajarán de forma notable en el centro y noroeste y de forma “extraordinaria” en el Cantábrico. Además, es probable que la tendencia descendente en las temperaturas continúe durante el viernes en el tercio norte, añade la Aemet.

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