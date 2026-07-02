César Gonzalo avisa de lo que viene tras el respiro de calor: "Un nuevo episodio de altas temperaturas"

Tenemos asegurado un nuevo episodio de altas temperaturas durante este fin de semana, que podría desembocar en la segunda ola de calor del año a partir de este domingo. Todo debido a la presencia de altas presiones y una pequeña DANA, que van a extender hacia el centro y el norte, la calurosa masa de aire que se encuentra en el sur. Precisamente ayer las máximas ya alcanzaron hasta los 44º a la sombra en el observatorio de El Granado en la provincia de Huelva.

Un respiro

Viendo la que se avecina, hay que aprovechar el leve respiro que nos van a dar las temperaturas en este jueves. Se ha notado durante la mañana, con un amanecer que, en la mitad norte, obligaba a salir de casa con una manga larga. Por la tarde, las temperaturas máximas serán ligeramente menos calurosas que las de ayer, en el centro y este. Apenas restaremos de 2º a 4º para llegar a los 34º en Madrid, Zaragoza, Guadalajara y Murcia. El calor repunta en el extremo norte con 25º previstos en Pamplona, Bilbao A Coruña y Burgos.

Riesgo importante

En el sur apenas cambian las temperaturas, manteniéndose los avisos de nivel naranja, riesgo importante, por máximas que podrán superar los 40º en Cáceres, Badajoz y en el Valle del Guadalquivir. El nivel amarillo por calor persistirá en Toledo, la Comunidad de Madrid, Serranía de Cuenca, Zaragoza, Cataluña y sur de Pontevedra.

Jueves estable

Durante esta mañana los cielos nubosos podrían dejar algunas gotas en el norte del País Vasco y de Navarra. Podrán darse algunos chubascos en el sur de Valencia, norte de Alicante, Ibiza y Formentera. A partir del mediodía deberían ir apareciendo grandes claros en estos puntos. En el norte del archipiélago canario es donde las nubes serán más persistentes, acumuladas por los vientos alisios. El sol predominará en el resto del país, en compañía de algunas nubes altas que tan solo decorarán nuestros cielos. Salvo en zonas de montaña del este, donde de nuevo podría surgir algunas tormentas puntuales y esporádicas. El viento alcanzará rachas fuertes en el interior de Cádiz y Menorca. Además, seguirá complicando la lucha contra las llamas en los incendios declarados en Aragón.