Roberto Brasero: "Se va confirmando una nueva ola de calor en camino"

Hemos estrenado el mes de julio con 40º en las provincias de Ciudad, Sevilla o Badajoz pero también en Huelva, con más de 40º en Valverde de Camino y en Ávila donde se han alcanzado los 40º en Candeleda. Más frescas las del norte con 23º de máxima en Oviedo y Santander, 20º en Fisterra o 16º en el Puerto de Leitariegos.

El viento, algo más fresco, nos da cierto respiro en el norte peninsular y han bajado algo también el Valle del Ebro, donde sopla fuerte el cierzo. Ese pequeño alivio llegará esta noche al centro de la península con mínimas de 11º en Ávila y Segovia, o por debajo de 20º en Madrid. Hoy se dormirá mejor.

Mañana las máximas también bajarán en la franja central de la península, seguirán muy elevadas en el suroeste y volverán a subir en el norte, sobre todo en Galicia: llegaremos a 35º en Ourense, 34º se esperan en Zaragoza y repetiremos 40º en el Guadiana y el Guadalquivir.

Sol y viento de Levante

Este jueves llega con mucho sol pero también con nubes bajas a primera hora en el entorno del cabo de la Nao y Baleares donde podríamos tener algunas lluvias que desaparecerán pronto. Nubes también en el país vasco y viento fuerte de levante en el estrecho

Más calor en camino

El viernes nos espera una nueva subida de temperaturas con alguna tormenta aislada en zonas de montaña y lo que contemplan ahora las previsiones es de un ascenso continuado durante el fin de semana, de modo que tendríamos temperaturas más elevadas de lo habitual en más zonas de España. La AEMET habla de momento de un episodio de elevadas temperaturas y persistentes en la península y baleares, aunque no descarta que pudiera convertirse en ola de calor a partir del domingo día 5.

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